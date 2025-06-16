В Украину удалось вернуть 1359 детей: подробности

В рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA в Украину уже удалось вернуть 1359 детей. Но важно поддерживать процесс их реинтеграции после.

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Об этом советник руководителя Офиса президента Дарья Заривная заявила, участвуя в дискуссии The Fight to Return Ukraine's Stolen Children, которая состоялась во время форума по безопасности GLOBSEC 2025. Она отметила, что милитаризация украинских детей, которых похитила Россия, является долгосрочной угрозой для всего мира.

Впрочем, по ее словам, возвращение депортированных детей является не только гуманитарным вопросом, но и элементом глобальной безопасности.

"Россия милитаризирует украинских детей, находящихся под оккупацией, и готовит их к службе в армии агрессора. Это не только нарушение международного права - это долгосрочная угроза для всего мира. Если эта практика не будет остановлена, она может стать новой страшной нормой в будущих конфликтах", – отметила советник руководителя Офиса главы государства.

Дарья Заривная добавила, что каждый ребенок возвращается в семью - родную или приемную. Он получает индивидуальный план сопровождения, помощь психологов, социальных работников, юристов и педагогов.

"Мы строим систему многоотраслевой поддержки", – отметила она.

Отдельное внимание уделили необходимости возвращения похищенных детей, чьи имена вошли в первоначальный список, который Украина передала РФ во время переговоров в Стамбуле в рамках мероприятий "по построению доверия".

Ранее стало известно о том, что российские оккупационные власти продолжают системно вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий. На этот раз под предлогом оздоровления в Калмыкию отправили 50 детей из Антрацитовского района Луганской области.

Напомним, что в прошлом месяце Украине благодаря инициативе Bring Kids Back UA удалось вернуть еще девять своих детей с временно оккупированных территорий. Поэтому задача президента вернуть всех несовершеннолетних выполняется.

Сейчас точно известно о 19 546 незаконных депортаций и принудительных перемещений украинских детей - но реальная цифра значительно больше.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила. В документе отмечается, что без возвращения похищенных детей не будет настоящего мирного соглашения. В то же время резолюция призывает Евросоюз привлечь виновных к ответственности и ввести санкции против лиц и учреждений, причастных к таким преступлениям.

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