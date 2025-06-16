'Это безумие': Россия предлагала обменивать украинских детей на их военных, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство-агрессор Россия предлагало обменивать похищенных украинских детей на российских оккупантов, которые попали в плен к Силам обороны на поле боя или сдались сами. Глава государства подчеркнул, что это вне понимания и международного права.

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Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в понедельник, 16 июня. Зеленский подчеркнул, что Украина не меняет детей, потому что Россия обязана их вернуть без всяких условий.

"Это безумие, которое, кстати, россияне предлагали – мы им даем военных, а они нам детей. Просто это вне понимания, вне международного права, это в их духе", – сказал Зеленский.

По словам президента, детей надо возвращать, а не обменивать, и в этом процессе может помочь дипломатия. В частности, отношения на двустороннем уровне того или иного лидера или государства с россиянами.

"Поэтому мы привлекаем так много стран, которые понемногу, кто сколько сможет, вернет тысячи украденных Россией детей домой", – отметил президент.

Ранее Зеленский сказал, что возобновление переговоров между РФ и Украиной состоится после обменов пленными, о которых ранее было договорено в Стамбуле. По его словам, обмены могут завершиться 20 или 21 июня. Гарант отметил, что не будет сообщать о точной дате окончания обменов из-за сложности, однако они будут продолжаться.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA в Украину уже удалось вернуть 1359 детей. Но важно поддерживать процесс их реинтеграции после возвращения.

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