Мечтал вернуться к папе в Украину: из оккупации РФ спасли 15-летнего юношу

С временно оккупированной территории удалось вернуть домой 15-летнего мальчика, который более трех лет был оторван от родных. Безопасный маршрут эвакуации стал возможным благодаря слаженной работе команды правозащитников, дипломатов Посольства Украины в Катаре и поддержке страны-посредника.

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Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, парень остался сиротой после смерти матери в начале 2022 года и долгое время жил под опекой тети, бабушки и дедушки на оккупированных территориях. Его отец, который остался на безопасной территории Украины, постоянно поддерживал связь с сыном и заботился о семье покойной жены, мечтая снова объединить семью.

Из-за отсутствия ресурсов и сложностей с организацией эвакуации, родственники не могли самостоятельно вернуть парня домой. Тогда отец обратился за помощью к Уполномоченному по правам человека, что стало толчком для запуска процедуры освобождения.

Слаженная работа команды правозащитников, посольства Украины в Катаре и поддержка страны-посредника обеспечили безопасный и надежный маршрут эвакуации. Благодаря международной координации юноша успешно вышел из зоны оккупации.

Сейчас парень наконец рядом со своим отцом – это весомый шаг в рамках инициативы Bring Kids Back UA, направленной на возвращение детей, пострадавших от войны, в их семьи.

Украинские правозащитники отмечают, что продолжают прилагать максимум усилий, чтобы каждый ребенок, оказавшийся в сложных обстоятельствах, смог вернуться в безопасный и любящий дом.

Напомним, что недавно 19-летнюю девушку, которая более трех лет была отлучена от семьи из-за пребывания на временно оккупированной территории, удалось вернуть домой. Эта спасательная операция была осуществлена в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила. В документе отмечается, что без возвращения похищенных детей не будет настоящего мирного соглашения. В то же время резолюция призывает Евросоюз привлечь виновных к ответственности и ввести санкции против лиц и учреждений, причастных к таким преступлениям.

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