'Давить надо на ХАМАС, а не на Израиль': Саар призвал ООН требовать немедленного освобождения заложников

Для окончательного освобождения заложников и прекращения войны в секторе Газа надо оказывать давление на террористическую группировку ХАМАС, а не на Израиль. Несмотря на все упреки, звучащие в Организации Объединенных Наций, именно Израиль прилагает усилия, чтобы прекратить войну, освободить похищенных людей и избежать голода в Газе.

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Об этом министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил в ООН перед заседанием Совета Безопасности. Совбез был созван Израилем из-за пыток заложников, которых удерживают террористы ХАМАС.

"Я прибыл с призывом о немедленном и безусловном освобождении наших заложников", – сказал Саар, и уточнил, что в ООН "отдельные государства" почему-то "оказывают давление не на ХАМАС, а на Израиль", причем "в самые чувствительные моменты переговоров".

Что предшествовало

Напомним, как недавно Великобритания фактически поставила Израилю ультиматум, заявив, что намерена признать Палестину отдельным независимым государством. Аналогичные заявления обнародовали и в других странах Европы, после чего был даже составлен соответствующий меморандум о намерениях.

К нему присоединилось 15 стран, которые согласились в сентябре во время Генассамблеи ООН заявить о признании Палестины.

Именно об этом и говорил Гидеон Саар перед заседанием Совета Безопасности ООН.

"Своими заявлениями о признании несуществующего Палестинского государства они бесплатно предоставили террористам ХАМАС бонусы и стимул продолжать войну. Они буквально сорвали соглашение по заложникам и прекращению огня", – отметил глава израильского МИД и добавил, что таким образом эти страны "продолжили войну".

Гидеон Саар уточнил, что из 251 человека, похищенного в октябре 2023 года, 50 заложников ХАМАС удерживает до сих пор. Все эти дни террористы пытают их, причем даже хвастаются этим. Так, они недавно обнародовали видео, в котором израильского заложника Эвьятара Давида "эти поклонники Сатаны заставили копать себе могилу".

Что происходит в Газе

В то же время, по словам министра, Израиль прилагает усилия, чтобы избежать голода в Газе.

"Израиль обеспечивает масштабное поступление гуманитарной помощи в Газу. Ни одна другая страна не действует так во время войны при таких тяжелых обстоятельствах. Мир перевернулся с ног на голову", – считает Гидеон Саар.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытых совещаниях с министрами заявил о намерении добиваться полной оккупации сектора Газа, несмотря на возражения со стороны военных ЦАХАЛ. Сейчас израильские войска контролируют примерно 75% сектора Газа. Новый план предусматривает оккупацию остальной части анклава, что будет означать фактический полный контроль над палестинским анклавом.

В то же время Армия обороны Израиля, выступающая против захвата всего сектора Газы, предупреждает, что зачистка и уничтожение всей инфраструктуры ХАМАС может длиться годами.

Так или иначе, но после предложенного 60-дневного прекращения огня, которое сейчас обсуждается в Дохе (Катар), Израиль возобновит войну против ХАМАС в секторе Газа. Целью Иерусалима остается полная ликвидация террористической угрозы.

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