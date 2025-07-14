Нетаньяху представил отдельным министрам план Израиля по сектору Газа – СМИ

После предложенного 60-дневного прекращения огня, которое в настоящее время обсуждается в Дохе (Катар), Израиль возобновит войну против ХАМАС в секторе Газа. Целью Иерусалима остается полная ликвидация террористической угрозы.

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По данным СМИ, об этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу на закрытой встрече. The Times of Israel передает, что глава Минфина ранее добивался гарантий того, что война в Газе возобновится в полную силу после окончания режима "тишины".

"После паузы мы переместим население из сектора на юг и установим осаду [северной части анклава]", – заверил израильский премьер.

Журналисты сообщили, что Нетаньяху непублично представил отдельным министрам план эвакуации гражданского населения в южную часть сектора Газа.

Нетаньяху пообещал Смотричу, что ХАМАС будет уничтожен, указав на планирование операции в Иране в прошлом месяце как на причину задержки.

"До сих пор я был занят Ираном – теперь я могу быть уверен, что военные следуют моим указаниям", – процитировали премьера СМИ.

Отметим, что Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир предупредили, что выйдут из правительства в случае какого-либо соглашения, которое положит конец войне в Газе, пока ХАМАС остается у власти. Сообщается, что в последние дни обоих министров вызывали на непубличные встречи с Нетаньяху. Последний подчеркивал, что Иерусалим работает над прекращением огня в секторе Газа на собственных условиях и не одобрит договоренности, условия которых в конечном итоге позволят ХАМАС остаться в анклаве.

Как писал OBOZ.UA, Беньямин Нетаньяху в недавнем интервью заявил, что Иран может применить ядерное оружие против Израиля. Корпус стражей исламской революции "бросился вооружаться обогащенным ураном" после падения "Хезболлы" и распада стран оси.

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