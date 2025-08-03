Чтобы опровергнуть заявления о голоде: самолеты пяти стран сбросили гумпомощь в секторе Газа

В субботу, 2 августа, самолеты пяти стран сбросили гумпомощь в секторе Газа. Такое решение, в частности, было принято для того, чтобы опровергнуть заявления о голоде.

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Об этом сообщает Армия обороны Израиля в соцсети Х. Отмечается, что в течение последних нескольких часов самолеты из Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Германии и Франции сбросили с воздуха 90 пакетов гуманитарной помощи с продовольствием на севере и юге сектора Газа.

"Сброс помощи с воздуха был осуществлен в соответствии с директивами политического эшелона и в рамках сотрудничества между Иерусалимом и привлеченными странами", – заявляет Армия обороны Израиля.

По словам военных, сброс с воздуха является частью "серии действий, направленных на улучшение гуманитарной помощи в секторе Газа".

"Армия обороны Израиля будет продолжать работать над улучшением гуманитарной помощи в секторе Газа вместе с международным сообществом, опровергая одновременно ложные утверждения об умышленном голодания там", – добавляется в сообщении.

Напомним, что 31 июля в Нью-Йорке, Соединенные Штаты, министры иностранных дел сразу 15 стран подписали совместную декларацию, в которой объявили о намерении признать Палестину в качестве независимого государства. В частности, документ подписали Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.

Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Палестину. Его заявление вызвало критику со стороны США и Израиля. А впоследствии и премьер Великобритании Кир Стармер сообщил, что его страна готова признать Палестину – но при условии, если Израиль не положит конец "ужасной ситуации" в секторе Газа и не обязуется придерживаться долгосрочного устойчивого мира.

Франция, как и другие подписанты декларации, в документе никаких условий ни Израилю, ни террористам ХАМАС не выдвигали.

Но во время конференции ООН семнадцать стран, а также Евросоюз и Лига арабских государств присоединились к призывам Британии в адрес ХАМАС разоружиться и прекратить свое правление в секторе Газа.

О чем речь

Палестинский анклав, как и часть других земель Османской империи после Первой мировой войны находился под управлением Великобритании. Но в 1947 году Генассамблея ООН объявила о плане раздела территории на два независимых государства – соответственно Израиль и Палестину.

Арабские страны рядом отказались принять план ООН, и в 1948 году армии Ливана, Сирии, Саудовской Аравии, Иордании, Ирака и Египта вторглись на территорию, отведенную Израилю. Однако Израиль не только победил нападающих, но и аннексировал Западный Иерусалим и около половины земель, выделенных под Палестину.

В 1967 году израильтяне во время Шестидневной войны также аннексировали Восточный Иерусалим и остальные палестинские территории, оставив для палестинцев небольшой анклав в секторе Газа.

По состоянию на 2025 год более 140 из 193 стран ООН признают Палестину как независимое государство.

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