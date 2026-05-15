Обмен пленными 15 мая 2026: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня, 15 мая, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 205 украинских военных из разных силовых структур, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства обнародовал детали обмена в своем Telegram-канале. По его словам, среди освобожденных – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и других родов войск.

По словам главы государства, среди освобожденных военных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года.

Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой, пока нет, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома.

OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

Винницкая область

Как сообщил мэр Винницы, Сергей Моргунов, среди освобожденных – военнослужащих Нацигвардии, военно-морских сил и пехотинцы, которые принимали участие в боях в Донецкой и Луганской областях. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Среди них пятеро воинов из Винницкой области, говорит чиновник: два Романа, два Виталия и Александр.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа заявил, что в регион возвращаются из плена девять уроженцев Днепра и области.

"Худшее позади. Теперь их ждет восстановление, ведь все пережитое оставило после себя и физические, и моральные раны. Но главное – они дома, на своей земле и уже вскоре смогут обнять родных", – написал он, но имен освобожденных военных не назвал .

Ровенская область и Запорожье

Не назвали имен и губернаторы Ровенской и Запорожской областей. Однако глава Ривненской ОГА Александр Коваль объявил о возвращении освобожденного из плена 29-летнего морского пехотинца из Ривненского района.

В свою очередь глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в область возвращаются 16 освобожденных военнопленных.

Новость дополняется...