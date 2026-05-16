Переговоры зашли в тупик: Трамп решает, возобновлять ли удары по Ирану – NYT

После возвращения из Китая президент США Дональд Трамп намерен окончательно определить будущее военного конфликта с Ираном. Ближайшие помощники американского лидера уже разработали детальные планы возобновления военной операции на случай, если Вашингтон решит выйти из дипломатического тупика с помощью новых масштабных бомбардировок.

По словам источников в администрации, глава Белого дома пока не принял окончательного решения о своих дальнейших шагах. Об этом сообщает The New York Times.

Угроза новой эскалации на Ближнем Востоке

Представители заинтересованных стран отчаянно пытаются выработать компромисс, который побудил бы Тегеран вновь открыть стратегически важный Ормузский пролив. Это позволило бы Трампу объявить о дипломатической победе и убедить скептически настроенных американских избирателей в том, что дорогостоящая военная кампания на Ближнем Востоке принесла свои плоды.

Однако надежды на скорую деэскалацию тают. Вскоре после вылета из Пекина Трамп, находясь на борту президентского самолета, прямо заявил журналистам, что последнее мирное предложение Ирана является абсолютно неприемлемым.

Политическое давление

В ходе визита в Китай Трамп обсуждал иранский кризис с председателем КНР Си Цзиньпином. Пекин является ключевым стратегическим партнером Тегерана и критически зависит от поставок нефти и газа через Ормузский пролив.

Несмотря на это, Трамп отметил, что не просил китайского лидера оказывать давление на Иран. Полные подробности их переговоров пока остаются засекреченными.

Сейчас президент США находится под перекрестным огнем противоречивых мнений. С одной стороны, война с Ираном стала для него серьезной политической обузой, и он неоднократно демонстрировал желание поскорее завершить её. С другой стороны, Трамп так и не достиг своей главной, неоднократно декларируемой цели – полной ликвидации угрозы получения Ираном ядерного оружия. На фоне тупика в переговорах Пентагон начал активную подготовку к возможному возобновлению военной операции.

Планы эскалации: от бомбардировок до спецопераций

Министр обороны США Пит Хегсет на слушаниях в Конгрессе подтвердил, что у американского командования есть четкий план эскалации на случай необходимости. При этом он добавил, что параллельно существуют и планы полного вывода войск – возвращения более чем 50 тыс. военнослужащих, дислоцированных сейчас на Ближнем Востоке, к стандартным условиям развертывания.

По данным источников из оборонных ведомств ближневосточных стран, США и Израиль сейчас ведут самую масштабную подготовку к возобновлению атак с момента объявления перемирия. Новые удары могут быть нанесены уже в ближайшие дни.

Как утверждают американские официальные лица, рассматриваются два основных сценария: агрессивные бомбардировки – массированные удары по иранским военным объектам и ключевым элементам инфраструктуры, а также наземная спецоперация, которая подразумевает задействование сил специального назначения для поиска и захвата ядерных материалов, укрытых глубоко под землей.

Напомним, сын убитого верховного лидера Ирана и его фактический преемник Моджтаба Хаменеи уже несколько месяцев не появляется на публике после ранений. Однако, согласно новым оценкам американской разведки, он продолжает играть ключевую роль в формировании военной стратегии страны.

Иран допустил возможность прохода судов через Ормузский пролив. КСИР сообщил о разблокировании пролива, заявив, что возможность безопасного прохода судов возможен лишь по "новым процедурам". При этом никаких подробностей указанных "новых процедур" в КСИР не предоставили.

