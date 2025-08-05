'Жребий брошен': Нетаньяху якобы заявил о планах 'полностью оккупировать' сектор Газы – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытых совещаниях с министрами якобы заявил о намерении добиваться полной оккупации сектора Газа, несмотря на возражения со стороны ЦАХАЛ. Операции могут продолжаться даже в районах, где удерживаются заложники, а если начальник штаба Армии обороны Израиля выступит против, "он должен уйти в отставку".

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Об этом пишет The Times of Israel. Источники, близкие к руководству страны, отметили, что Нетаньяху использовал в частных разговорах термин "оккупация сектора", описывая свое видение расширения военных операций в Газе.

Один из высокопоставленных чиновников, близкий к премьер-министру, подчеркнул: "Жребий брошен – мы стремимся к полной оккупации сектора Газа".

Однако, как отмечается, премьер намерен обратиться в кабинет министров за поддержкой этого плана, несмотря на возражения со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источники добавили, что операции будут проводиться даже в районах, где удерживаются заложники. "Если начальник штаба Армии обороны Израиля не согласится, он должен уйти в отставку", – подчеркнули они.

Сейчас израильские войска контролируют примерно 75% сектора Газа. Новый план предусматривает оккупацию остальной части анклава, что будет означать фактический полный контроль над сектором. В то же время Армия обороны Израиля, выступающая против захвата всего сектора Газа, предупреждает:

очистка всей инфраструктуры ХАМАС может занять годы;

наступление может поставить под угрозу жизни заложников, поскольку их могут казнить, если израильские военные приблизятся к местам их содержания;

полная оккупация усложнит работу гуманитарных организаций и будет иметь тяжелые последствия для гражданского населения.

Нетаньяху ранее заявил, что созовет министров, чтобы приказать ЦАХАЛ относительно дальнейших военных действий, причем некоторые считают, что премьер может попросить армию сдержаться, чтобы дать переговорам о заложниках возможность просочиться.

Накануне Channel 12 сообщил, что в кабинете министров возникли разногласия по этому вопросу, а правительственные круги разделилась на два лагеря. В то же время премьер-министр и министр обороны Израиля Кац якобы еще не определились.

Сторонники расширения операций в секторе Газа:

министр стратегических вопросов Рон Дермер,

министр финансов Бецалель Смотрич,

министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир,

военный секретарь генерал-майор Роман Гофман,

секретарь кабинета министров Йосси Фукс.

Сторонники переговоров и продолжения усилий по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников:

начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир,

министр иностранных дел Гидеон Саар,

лидер партии ШАС Арье Дери,

советник по нацбезопасности Цахи Ханегби,

руководитель Моссада Давид Барнеа,

представитель Шин Бет (обозначенный еврейской буквой "Мем"),

генерал-майор Ницан Алон, который ведет дело о заложниках от имени военных.

Как сообщал OBOZ.UA, после предложенного 60-дневного прекращения огня, которое сейчас обсуждается в Дохе (Катар), Израиль возобновит войну против ХАМАС в секторе Газа. Целью Иерусалима остается полная ликвидация террористической угрозы.

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