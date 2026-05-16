'Ставки для Украины очень и очень значительны': Климкин оценил встречу Трампа и Си Цзиньпина

Недавняя встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине, во время которой обсуждалась война в Украине, имеет важное значение для нашего государства. Ожидается, что результаты этого разговора могут проявиться уже в ближайшее время.

Об этом в интервью Liga.net рассказал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Однако он выразил сомнение относительно возможности скоординированных действий Вашингтона и Пекина по давлению на Россию.

Результаты встречи президентов станут ощутимыми в ближайшее время

Так, Климкин считает встречу Трампа и Си Цзиньпина знаковой для Украины. По его мнению, ее результаты станут заметными уже в ближайшие недели.

"Я считаю, что Трамп в Пекине... это однозначно событие номер один сегодняшней недели, а возможно и на следующей неделе. И для нас здесь ставки, конечно, очень и очень значительны", – отметил он.

Вероятно, добавил экс-министр, Вашингтон и Пекин действительно согласовали свои позиции по этому вопросу, однако совместное давление на Москву с их стороны выглядит маловероятным.

"Я вообще очень скептически отношусь к скоординированным стратегическим акциям американцев и китайцев. Будут ли они, возможно, координировать позиции по нам? Я этого не исключаю", – отметил аналитик.

Напомним, во время недавнего разговора с журналистами глава Белого дома заявил, что обсуждал ситуацию в Украине с Си Цзиньпином. Американский лидер подчеркнул, что оба политика якобы заинтересованы в урегулировании войны.

Как ранее писал OBOZ.UA, 13 мая Трамп прибыл с рабочим трехдневным визитом в Китай. В Пекине главы стран провели переговоры, которые длились более двух часов и сопровождались громкими заявлениями о будущем мирового порядка. Стороны обсудили торговое сотрудничество, войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана и вопрос Тайваня, который китайский глава назвал "самой опасной точкой" в отношениях двух государств.

