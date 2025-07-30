Арабские страны призвали ХАМАС сложить власть в секторе Газа: заявление назвали 'историческим'

Арабские страны обратились к террористической группировке ХАМАС с требованием сложить власть в секторе Газа. С таким заявлением выступили Катар, Саудовская Аравия и Египет.

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Эти страны призвали палестинскую террористическую группировку к самороспуску. Об этом сообщает The Telegraph.

Арабские страны впервые осудили ХАМАС

Катар, Саудовская Аравия и Египет фактически присоединились к 14 другим странам, включая Великобританию и Францию, подписав заявление, в котором также осудили теракты 7 октября и призвали ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа.

Речь идет о декларации, согласованной на конференции Организации Объединенных Наций по возобновлению процесса урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств.

От палестинских террористов потребовали исключения из системы управления в секторе Газа. Кроме того, арабские страны выразили свое намерение нормализовать отношения с Израилем в будущем.

"В контексте прекращения войны в секторе Газа ХАМАС должен положить конец своему правлению в секторе Газа и передать свое оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства", – говорится в декларации.

Исторический прецедент

Франция, которая была соорганизатором конференции вместе с Саудовской Аравией, назвала эту декларацию "исторической и беспрецедентной". Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что впервые арабские страны и страны Ближнего Востока осуждают ХАМАС, и призывают к разоружению группировки.

"Впервые арабские страны и страны Ближнего Востока осуждают ХАМАС, осуждают события 7 октября, призывают к разоружению ХАМАС, призывают к его исключению из палестинского управления и четко выражают свое намерение нормализовать отношения с Израилем в будущем", – сказал глава французского МИД.

Что предшествовало

В тексте декларации поддерживается решение о создании двух государств и размещение иностранных войск в секторе Газа после окончания войны. В частности, в заявлении содержится призыв к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и другим израильским лидерам "публично заявить о своей четкой приверженности решению о двух государствах, включая суверенное и жизнеспособное Палестинское государство". При этом Израиль и США бойкотировали конференцию и не подписали декларацию.

Напомним, премьер-министр Израиля раскритиковал своего британского коллегу Кира Стармера из-за объявления планов признания палестинского государства. Израильтянин заявил, что это "вознаграждает ужасный терроризм ХАМАСа и наказывает его жертв".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналогичное (но без требований) заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Он также заявил, что Париж признает Палестину государством в сентябре во время Генассамблеи ООН, и призвал к демилитаризации ХАМАС.

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