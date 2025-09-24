'Было вмешательство в работу GPS': у самолета с министром обороны Испании на борту возникли проблемы во время полета возле Калининграда

Испанский военный самолет A330 ВВС с министром обороны Испании Маргаритой Роблес на борту подвергся попытке вмешательства в работу GPS во время полета вблизи Калининграда 24 сентября. Самолет направлялся на авиабазу Шяуляй в Литве, когда произошла попытка нарушить работу навигационной системы.

Целью инцидента было выведение из строя GPS военного самолета, пишет Democrata. Попытка глушения не имела последствий для полета, поскольку самолет оснащен оборудованием для приема сигналов от военного спутника, что обеспечивает безопасную навигацию даже в случае вмешательства.

Присутствующий командир отметил, что такие попытки являются распространенными в этом районе и влияют как на гражданские, так и на военные рейсы.

Наряду с министром, на борту также присутствовали члены семей военнослужащих отряда VILKAS и журналисты. Поездка включала встречу с министром обороны Литвы, целью которой было укрепить сотрудничество с НАТО и противодействовать действиям России.

Что предшествовало

Ранее в Институте изучения войны объяснили, что страна-агрессор Россия, вероятно, усиливает гибридную кампанию против соседних государств НАТО, применяя средства РЭБ для глушения сигналов GPS. В странах Балтии, Польше, Финляндии и Швеции зафиксирован резкий рост помех, что создает угрозу безопасности авиации и связи и вызывает серьезное беспокойство на международном уровне.

В конце июля министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что РФ усилила свои системы РЭБ вблизи границы с Эстонией. В частности, армия агрессора разместила дополнительное оборудование для глушения сигналов в районе Кингисеппа.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Швеция зафиксировала "резкое увеличение" количества помех в работе GPS над Балтийским морем, что непосредственно влияет на гражданскую авиацию. Источники этих помех обнаружены на территории Российской Федерации.

