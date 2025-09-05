В 2025 году Швеция зафиксировала "резкое увеличение" количества помех в работе GPS над Балтийским морем, что непосредственно влияет на гражданскую авиацию. Источники этих помех обнаружены на территории Российской Федерации.

Количество инцидентов достигло 733 по состоянию на 28 августа, тогда как в 2024 году их было 495, а в 2023 году только 55. Об этом свидетельствуют данные Шведского транспортного агентства Transportstyrelsen.

Власти также сообщили, что получают "почти ежедневные" обращения о проблемах с навигацией, влияющих на самолеты в этом районе. В то же время источники помех были обнаружены на территории России.

Андреас Хольмгрен, руководитель подразделения, которое занимается этим вопросом, сказал, что перебоев стало больше как по количеству, так и по географии распространения. Если раньше они были локальными, то сейчас охватывают значительно большую территорию над Балтийским морем.

Он подчеркнул, что такие действия представляют "риск для безопасности" гражданской авиации. Несмотря на наличие у пилотов альтернативных систем навигации, сбои создают опасность для полетов.

Швеция планирует эскалировать этот вопрос на международном уровне, в частности вынести его на обсуждение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Масштабы проблемы уже выходят за пределы региональной и требуют совместного ответа партнеров.

Что предшествовало

Отчет появился всего через несколько дней после того, как самолет, на борту которого находилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пострадал от помех GPS во время подлета к аэропорту болгарского города Пловдив, что повлекло задержки ее путешествия. Это произошло в воскресенье, 31 августа, а вероятной причиной инцидента стало вмешательство российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Во время посадки самолет не мог использовать навигационные системы и экипаж был вынужден ориентироваться по бумажным картам.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что такие случаи стали "почти ежедневной практикой" на восточном фланге ЕС. Речь идет не только об авиации, но и о морских перевозках и других секторах экономики, которые все чаще страдают от глушения и подделки спутниковых сигналов.

Зато представитель кремлевского диктатора Владимира Путина отверг обвинения в причастности России к сбою GPS-сигнала во время посадки самолета с Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии. Дмитрий Песков опроверг это обвинение, назвав его "некорректным".

Как сообщал OBOZ.UA, Урсула фон дер Ляйен также заявила, что агрессия России против Украины и гибридные атаки Кремля представляют прямую угрозу безопасности всего Европейского Союза. По ее словам, Путин является "хищником", приспешники которого атакуют европейские общества.

