Страна-агрессор Россия усилила свои системы радиоэлектронной борьбы вблизи границы с Эстонией. В частности, российская армия разместила дополнительное оборудование РЭБов для глушения сигналов в районе Кингисеппа.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Он подчеркнул, что Кингисепп находится всего в 20 километрах от Нарвы, эстонского города на границе РФ и Эстонии.

По словам Таро, агентство внутренней безопасности страны связалось с российскими военными относительно передислокации систем РЭБ на границу. Но "министерство обороны России не ответило на запрос".

Эстония и другие страны Балтии уже обвинили Россию в новой тенденции – глушения любых сигналов GPS в Балтийском регионе, где напряженность возросла после полномасштабного вторжения России в Украину. Эстония не только член НАТО на передовой на восточном фланге, но и решительный сторонник Киева.

Системы РЭБ, которые оккупанты передислоцировали на эстонскую границу, на поле боя в Украине используются врагом для нарушения навигационных сигналов беспилотников. Но радиоэлектронная война такими способами также создает серьезные помехи для глобальной системы позиционирования GPS.

То есть, российские РЭБы рядом с эстонской границей прежде всего вредят навигационным приборам коммерческих самолетов и кораблей.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Эстонии на острове Сааремаа состоялись первые стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые прибыли в страну еще весной. Но это не понравилось России – там заявили об "агрессивной политике" и "провокационных действиях" Таллина.

В частности, представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе", потому что "Россия – это балтийское государство".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что страна-агрессор Россия в теории могла бы напасть на Эстонию через пять-семь лет. Однако сейчас диктатор Владимир Путин этого не сделает.

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