'Больше языков нет': россиянин в Эстонии возмутился подачи информации только на эстонском и украинском языках. Видео

Первое отделение "Новой Почты" в Таллине, Эстония, свое описание работы заведения сделало только на эстонском и украинском языках. Это почему-то изрядно возмутило россиян.

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Так, на одном из аккаунтов в Instagram появилось соответствующее видео о работе "Новой почты" в Таллине. На это обратил внимание журналист Константин Андрюк.

"Живем в Эстонии. У нас объявление на эстонском и украинском языке. Больше языков нет", – возмущается в кадре россиянин.

Его возмущение было обнародовано в аккаунте @best_off_est, рассказывающем об "досуге и событиях в Эстонии, интересных местах, гостиницах, мероприятиях и других находках в Таллинне". В аккаунте все сообщения и видео сделаны исключительно на русском языке.

Администраторы аккаунта почему-то решили, что в данном случае речь идет об "обслуживании на украинском языке".

Как отреагировали на возмущение автора видео и ведущих аккаунта другие, более адекватные носители русского языка – в комментариях ниже.

Указанное отделение "Новой почты" работает в Таллине чуть больше одного года. Эстония стала восьмой европейской страной, в которой компания в октябре 2023 открыла отделение Nova Post и запустила собственную курьерскую доставку.

Отделение в Таллине имеет адрес Estonia pst 7, 10412. В нем клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы.

Как сообщал OBOZ.UA, "Новая почта" планирует выйти на рынок США уже в 2025 году, став одним из международных игроков почтово-логистической индустрии. Это откроет новые возможности для клиентов, а также ускорит доставку между Украиной и США благодаря новым авиарейсам.

Ранее авиакомпания Supernova Airlines украинского почтового оператора "Новая почта" совершила первый рейс. Он оказался международным – из Будапешта (Венгрия) в Кишинев (Молдова).

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