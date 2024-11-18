"Новая почта" планирует открытие в США: назван термин

"Новая почта" планирует выйти на рынок США в 2025 году, став одним из международных игроков почтово-логистической индустрии. Это откроет новые возможности для клиентов, а также ускорит доставку между Украиной и США благодаря новым авиарейсам.

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Об этом сообщил соучредитель группы Nova Вячеслав Климов в интервью СМИ. По его словам, основная цель компании – стать значимым игроком в мировой почтово-логистической индустрии.

Выход на американский рынок, один из самых крупных и динамичных в мире, является важным этапом реализации этой стратегии. Климов отметил, что первый "флажок" компании в США появится уже в 2025 году. Это означает, что Новая почта планирует открыть первые офисы или сервисные точки и начать доставку посылок. "Думаю, что в следующем году в каком-то формате первый флажок появится", – отметил Климов.

Выход на рынок США для "Новой почты" является логичным шагом, учитывая потенциал американского рынка. В США самый высокий показатель количества посылок на одного жителя – 68 отправлений в год. Для сравнения, в Украине этот показатель составляет 18 посылок, а в Польше – 36. Это свидетельствует об огромном потенциале роста для "Новой почты", которая может предложить конкурентоспособные услуги в сегменте быстрой доставки.

Климов подчеркнул, что компания ориентируется на высокий уровень обслуживания, что позволит конкурировать с уже существующими американскими логистическими гигантами, такими как FedEx и UPS. Подготовка к выходу на рынок США уже началась.

Также авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу Nova, уже совершила свой первый коммерческий рейс в ноябре 2024 года из Будапешта в Кишинев. Это только начало расширения международной логистической сети, которая в перспективе охватит трансатлантические маршруты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, авиакомпания Supernova Airlines украинского почтового оператора "Новая почта" совершила первый рейс. Он оказался международным – из Будапешта (Венгрия) в Кишинев (Молдова).

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