Авиакомпания "Новой почты" совершила первый рейс: между какими городами летел самолет. Фото

Авиакомпания Supernova Airlines украинского почтового оператора "Новая почта" осуществила первый рейс. Он оказался международным – из Будапешта (Венгрия) в Кишинев (Молдова).

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

грузовой чартерный рейс осуществил собственный самолет перевозчика "Боинг 737-800";

полет состоялся 10 ноября.

"Рейс позволил отработать и проверить синхронизацию процедур и процессов по доставке посылок и грузов получателям в Молдове. Следующий шаг – тестирование доставки грузов в Украину с использованием автомобильного транспорта", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается:в настоящее время компания готовится к открытию регулярных рейсов в США. "Идет процесс получения операционных разрешений для полетов в Америку", – рассказали там.

Авиакомпания "Новой почты" получила лицензию на полеты: что известно

В конце октября стало известно, что Государственная авиационная служба Украины предоставила Supernova Airlines права на регулярные международные рейсы Львов – Прага и Киев – Прага. Срок действия разрешений – с 1 ноября 2024 года на неограниченный срок. Впрочем, отметили в самой компании, предоставление этих разрешений не дает ей права осуществлять такие авиарейсы до открытия неба.

Сама же компания была создана еще в 2021 году для обеспечения быстрой доставки почты, товаров электронной коммерции и грузов между Украиной и международными направлениями. До начала полномасштабной войны в Украине компания планировала приступить к выполнению регулярных грузовых авиарейсов, однако война изменила эти планы.

Supernova Airlines получила сертификат эксплуатанта 6 января 2023 года, что позволило ей официально начать подготовку к осуществлению грузовых авиаперевозок. Одним из первых шагов было приобретение двух самолетов АН-26 на условиях лизинга для выполнения грузовых рейсов.

Осенью 2023 года компания получила права на эксплуатацию воздушных линий по направлениям из Львова и Киева в ключевые международные хабы. В частности, в Нью-Йорк, Варшава, Льеж.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Новая почта" отменила оплату за возврат посылки и комиссию от объявленной стоимости. Таким образом, теперь вернуть посылку отправителю можно бесплатно.

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