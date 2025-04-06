Больше не Германия: в ЕС появился новый лидер по количеству заявок для убежища от мигрантов

Долгое время Германия оставалась лидером среди стран Европейского Союза по количеству заявлений о предоставлении убежища. Но за три месяца этого года эта страна уступила первое место сразу двум государствам.

Видео дня

Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на конфиденциальный отчет Комиссии ЕС. Журналисты добавляют, что в первом квартале 2025 года за защитой в Германию обратилось 37387 человек, что на 41% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем временем лидерство по обращениям в предоставление убежища перешло во Францию. С начала 2025 года подано 40 871 заявлений о предоставлении убежища. Второе место занимает Испания с показателем соответственно 39 318.

Всего в отчете говорится о 210 641 человек, который подал заявку на предоставление убежища в ЕС, Норвегии и Швейцарии за первые три месяца 2025. И это количество на 19% меньше того, что фиксировали аналогичный период в прошлом году.

Статистика

– Наиболее редко обращались с просьбой убежища в Венгрию и Словакию;

– Чаще всего в защите нуждались беженцы из Венесуэлы, Афганистана и Сирии. Причем каждое второе заявление в приют от сирийцев подается в Германии.

– Существенно стало больше обращений от китайцев, украинцев и индийцев. Заметим, что заявители из Украины чаще всего выбирали Францию;

– Меньше стали обращаться по поводу убежища в ЕС представители Сирии, Колумбии и Турции.

Напомним, что в Германии планируют сократить базовую социальную помощь Bürgergeld, ужесточая требования для получателей выплат. В то же время, эксперты отмечают, что на практике изменения будут минимальными, и выплаты продолжат получать почти все нынешние получатели.

Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза уже начали готовиться к новому массовому потоку украинских беженцев. Такой прогноз по росту числа беженцев чиновники ЕС сделали из-за угрозы эскалации войны в Украине, которая может быть спровоцирована прекращением военной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина будет способствовать возвращению граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года. На это уже в текущем году из государственного бюджета потратят 150 млн. гривен. Средства были предусмотрены Минэкономики по программе "Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за границей и содействие их возвращению в Украину".

Считается, что труднее всего вернуть украинских беженцев будет из Германии. По крайней мере, так считают Институт демографии и проблемы качества жизни. ФРГ стала привлекательной для долгосрочного проживания и ключевой для интеграции благодаря высокому уровню зарплат, социальной поддержке и активной адаптационной политике. Возвращение украинцев из Польши, Болгарии и Румынии остается более вероятным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!