Возвращение украинских беженцев домой: из какой страны будет труднее всего это сделать и почему

Германия стала ключевой страной для интеграции украинских беженцев, и возвращение граждан оттуда будет крайне сложным. Высокий уровень зарплат, социальная поддержка и активная адаптационная политика делают Германию привлекательной для долгосрочного проживания. Возвращение украинцев из Польши, Болгарии и Румынии остается более вероятным.

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Об этом заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова в комментарии СМИ. Проблема возвращения украинских беженцев на родину после полномасштабного вторжения России является одним из ключевых социально-экономических вызовов для Украины.

По словам эксперта, основной причиной сложности возвращения является активная интеграция украинцев в немецкое общество. В отличие от Польши, где значительная часть украинцев рассматривает свое пребывание как временное, в Германии создаются условия для трудоустройства и адаптации:

спрос на рабочую силу: в Германии наблюдается демографический кризис, население стареет и страна активно ищет новых работников. Украинцы, имеющие высокий уровень образования, являются желанными кадрами;

упрощение признания дипломов: правительство делает шаги по упрощению признания украинских дипломов, что позволяет нашим гражданам быстрее интегрироваться в рынок труда;

правительство делает шаги по упрощению признания украинских дипломов, что позволяет нашим гражданам быстрее интегрироваться в рынок труда; изучение языка и адаптационные программы Германия активно финансирует языковые курсы и адаптационные программы для украинских беженцев, что повышает их конкурентоспособность на местном рынке труда;

Германия активно финансирует языковые курсы и адаптационные программы для украинских беженцев, что повышает их конкурентоспособность на местном рынке труда; социальные выплаты: даже урезанные выплаты в Германии часто превышают среднюю официальную зарплату в Украине, что делает возврат менее привлекательным.

Польша была первой страной, которая приняла больше украинских беженцев после начала войны. Однако с конца 2022 наблюдается тенденция к переезду украинцев из Польши в Германию. Основные причины этого явления:

более высокий уровень зарплат в Германии;

большая стабильность и социальные гарантии;

относительно более легкий доступ к рынку труда и возможность долгосрочного трудоустройства.

По оценкам Эллы Либановой больше шансов вернуть украинских беженцев из Польши, Румынии и Болгарии. Это связано с тем, что:

в этих странах заработные платы ниже, чем в Германии;

социальные гарантии менее развиты;

многие украинцы рассматривают свое пребывание там как временное и планируют возвращение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, вклад украинцев со статусом временной защиты в экономику Чехии – вдвое выше оказанной им помощи. За три года войны украинские беженцы внесли в бюджет этой европейской страны около 2 млрд евро.

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