Германия планирует сократить базовую соцвыплату: что ждать украинским беженцам

В Германии планируют сократить базовую социальную помощь Bürgergeld, ужесточая требования для получателей выплат. В то же время, эксперты отмечают, что на практике изменения будут минимальными, и выплаты продолжат получать почти все нынешние получатели.

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Об этом пишет Bild. Этот вопрос стал предметом политических прений после победы Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах и их переговорах с возможными партнерами по коалиции.

В то же время, несмотря на заявления о потенциальном сокращении выплат, практические изменения могут оказаться незначительными. По информации немецкого издания, реформа предусматривает ужесточение требований для получателей помощи, в частности:

усиление санкций: предусматривается возможность полного прекращения выплат при отказе от предложенной работы. Теоретически эта норма действовала и раньше, но фактически ее почти не применяли из-за сложности юридических процедур;

предусматривается возможность полного прекращения выплат при отказе от предложенной работы. Теоретически эта норма действовала и раньше, но фактически ее почти не применяли из-за сложности юридических процедур; повышение штрафов: правительство планирует ввести более жесткие наказания за нелегальное трудоустройство, а также за неявку в центр занятости без уважительной причины;

правительство планирует ввести более жесткие наказания за нелегальное трудоустройство, а также за неявку в центр занятости без уважительной причины; обмен данными между ведомствами: социальные, финансовые и правоохранительные структуры должны получить общий доступ к информации о получателях помощи. Это должно усложнить возможность злоупотреблений.

Сотрудница одного из немецких центров занятости, имеющая более десяти лет опыта работы, в комментарии BILD отметила, что изменения в большинстве своем носят символический характер. Она объяснила, что даже если закон позволяет прекращать выплаты за отказ от работы, в реальности это почти невозможно из-за многочисленных юридических нюансов.

"Практически все попытки санкций оспариваются, и выплаты продолжаются ", - подчеркнула она. Таким образом, даже если новые правила вступят в силу, их реальная эффективность остается под вопросом.

Единственной полезной инициативой эксперты называют создание единой базы данных между государственными учреждениями. Это поможет выявлять случаи злоупотреблений социальной помощью и избегать ситуаций, когда разные службы работают изолированно.

После начала полномасштабного вторжения России Германия приняла больше украинских беженцев в Европе – по состоянию на январь 2025 года в стране зарегистрировано 1,17 миллиона граждан Украины. Большинство из них получают помощь по программе Bürgergeld.

Несмотря на громкие заявления некоторых политиков, эксперты сомневаются в том, что реформа приведет к реальному сокращению выплат для украинцев. Правовые механизмы усложняют применение жестких санкций, а растущий рынок труда требует рабочих рук, что снижает риск массового лишения помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, война в Украине может закончиться на условиях слишком опасных, чтобы беженцы согласились вернуться домой из-за границы. Несмотря на то, что большинство украинцев в странах ЕС вынуждены работать на низкоквалифицированных работах, они могут остаться там из-за страха, что Россия нападет снова.

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