'Большая победа Трампа': лидеры НАТО одобрили увеличение расходов на оборону до 5% ВВП

Лидеры стран-членов НАТО на саммите в Гааге (Нидерланды) одобрили исторический план по увеличению расходов на оборону. Государства согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и подтвердили свою "непоколебимую приверженность" взаимной безопасности.

Видео дня

Об этом говорится в итоговой декларации саммита в Гааге, опубликованной на сайте блока. Как пишет Bloomberg, решение 32 членов Организации Североатлантического договора является "крупной победой" президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал своих европейских союзников за недостаточные расходы на безопасность.

Президент США, который колебался в своих обязательствах накануне саммита, в среду назвал его "грандиозным" собранием и пообещал свою поддержку статьи 5, которая требует от членов защищать друг друга от нападений.

"Я поддерживаю это, поэтому я здесь. Если бы я не поддерживал это, меня бы здесь не было", – сказал Трамп на встрече с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, когда его спросили о статье 5.

В декларации сказано, что государства-члены Альянса "обязуются до 2035 года достичь расходов на основные оборонные требования, а также связанных с обороной и безопасностью расходов на уровне 5% ВВП ежегодно с целью гарантирования соблюдения индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей 3 Вашингтонского договора".

Отмечается, что новая цель, которая будет означать увеличение по сравнению с текущей целью расходов в 2%, является ответом на "серьезные угрозы и вызовы безопасности, в частности долгосрочную угрозу, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности, и постоянную угрозу терроризма".

"До 2035 года государства-члены Альянса обеспечат выделение по крайней мере 3,5% ВВП ежегодно на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО на финансирование основных оборонных требований и выполнение Целей НАТО в сфере возможностей. Государства-члены Альянса согласились подавать годовые планы, которые будут свидетельством надежного, прогрессивного пути для достижения этой цели", – сказано в документе.

Также страны будут направлять 1,5% ВВП ежегодно на защиту критической инфраструктуры блока, оборону сетей, обеспечение готовности и устойчивости гражданского общества, предоставление толчка инновациям и развитие оборонно-промышленной базы.

"Достигнут ли в конечном итоге государства-члены согласованных в среду целей по расходам, остается открытым вопросом. Испания и Словакия уже выразили сомнения относительно выделения таких больших денег на оборону, а сами цели дают странам большую свободу действий в том, как они измеряют свои военные расходы", – пишет Bloomberg.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что только в этом году все члены НАТО наконец достигнут предыдущего целевого показателя в 2%, о котором они договорились более десяти лет назад.

Как сообщал OBOZ.UA, в декларации по итогам саммита в Гааге главы государств и правительств стран-членов НАТО подтвердили непоколебимую приверженность принципам коллективной обороны, закрепленным в статье 5 Вашингтонского договора. В документе не содержится прямого осуждения военной агрессии России против Украины, в нем РФ официально признана долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!