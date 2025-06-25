Войну РФ против Украины не осудили, но угрозой признали: опубликована декларация по результатам саммита НАТО

Североатлантический Альянс обнародовал декларацию по результатам саммита, состоявшегося в Гааге. В документе главы государств и правительств стран-членов НАТО подтвердили непоколебимую приверженность принципам коллективной обороны, закрепленным в Статье 5 Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех.

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Хотя в декларации не содержится прямого осуждения военной агрессии России против Украины, в ней Россия официально признана долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"Мы, главы государств и правительств Североатлантического Альянса, встретились в Гааге, чтобы подтвердить нашу преданность НАТО - самому прочному альянсу в истории - и трансатлантической связи. Мы вновь подтверждаем нашу железную преданность коллективной обороне, как закреплено в Статье 5 Вашингтонского договора, в которой говорится, что нападение на одного из членов Альянса является нападением на них всех. Мы и в дальнейшем едины и непоколебимы в нашей решимости защищать один миллиард наших граждан, оборонять Альянс и гарантировать свободу и демократию наших государств", – говорится в декларации.

Для укрепления обороноспособности, государства-члены Альянса обязались к 2035 году достичь уровня военных расходов на уровне 5% ВВП ежегодно. Эти инвестиции направлены на поддержку сил, возможностей, ресурсов и инфраструктуры, необходимых для сдерживания потенциальных агрессоров, предотвращения кризисов и обеспечения коллективной безопасности.

"Объединенные перед лицом глубинных угроз и вызовов безопасности, прежде всего долгосрочной угрозы евроатлантической безопасности, которую представляет Россия, а также сохраняющейся угрозы терроризма, государства-члены Альянса обязуются до 2035 года достичь расходов на основные оборонные требования, а также связанные с обороной и безопасностью расходы на уровне 5% ВВП ежегодно с целью обеспечения соблюдения индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей 3 Вашингтонского договора. Благодаря нашим инвестициям мы гарантируем наличие сил, возможностей, ресурсов и инфраструктуры, готовность к боевым операциям и устойчивость, в которых мы нуждаемся для обеспечения сдерживания и обороны в соответствии с основополагающими задачами Альянса, а именно: сдерживание и оборона, предотвращение и урегулирование кризисов и безопасность путем сотрудничества", – отметили подписанты.

В декларации также уточняется, что из этих 5% ВВП по крайней мере 3,5% будет направлено на основные оборонные нужды, а 1,5% - на защиту критической инфраструктуры, кибероборону, устойчивость гражданского общества, инновации и развитие оборонно-промышленного комплекса. Планируется ежегодное представление детальных отчетов о прогрессе в выполнении этих обязательств.

"В 2029 году траектория и баланс расходов по этому плану будет пересмотрен в свете стратегической обстановки и обновленных Целей в сфере возможностей", – добавили страны-члены НАТО.

Отдельно НАТО подчеркивает свою неизменную поддержку Украины, учитывая ее оборонные потребности в общем расчете расходов стран-членов. Безопасность Украины признана важной составляющей безопасности всего Альянса.

"Государства-члены Альянса вновь подтвердили неуклонные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, чья безопасность способствует безопасности Альянса, и для этого в процессе расчета оборонных расходов государств-членов Альянса будут учитываться прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность", – отмечается в декларации.

Также декларация обращается внимание на необходимость углубления сотрудничества в сфере оборонной промышленности и внедрения новейших технологий, с целью повышения коллективной обороноспособности. Планируется активная работа над устранением торговых барьеров между странами НАТО и развитием партнерских отношений в этой сфере.

В документе выражена благодарность Нидерландам за гостеприимство во время проведения саммита, а также анонсированы будущие встречи Альянса в 2026 году в Турции, а впоследствии – в Албании.

Напомним, в Гааге (Нидерланды) подходит к завершению саммит НАТО, на который съехались представители десятков государств. Мероприятие в очередной раз проходит в условиях полномасштабной войны России против Украины, которая была одной из ключевых тем саммита.

Накануне саммита между администрацией президента США и представителями европейских стран могли прослеживаться определенные разногласия, однако по прибытии в Гаагу президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность статье 5 Устава НАТО. Какие ключевые заявления прозвучали на саммите НАТО в Гааге, читайте в материале OBOZ.UA.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО осудил террористические обстрелы Россией Днепра, Киева, Одессы и других городов, которые унесли жизни десятков мирных жителей. Он отметил, что Россию нужно остановить и нельзя допустить, чтобы страна-агрессор и дальше продолжала безнаказанно убивать людей в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, проходящего в Гааге (Нидерланды). Встреча лидеров может состояться 25 июня.

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