Боевой дрон с взрывчаткой упал недалеко от Кишинева: в Молдове объяснили, почему его не заметили

Взрыв, произошедший утром 18 сентября в пределах муниципальных границ молдавского Кишинева, был вызван детонацией боевой части ударного дрона. Однако в министерстве обороны Молдовы утверждают, что за последние сутки не фиксировали нарушений воздушного пространства республики беспилотными летательными аппаратами. В ведомстве подтверждают: взорвался именно боевой дрон. Просто военные Молдовы не засекли его на радарах.

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Пролет не был зафиксирован радарами из-за скорости и высоты летательного аппарата, цитирует NewsMaker пресс-секретаря министерства Марина Бутука. Издание уточняет, что в настоящее время радары Молдовы способны фиксировать только объекты на высоте 2 тыс. метров и выше.

Расследование инцидента

"Расследование продолжается, и только постфактум можно будет установить тип летательного аппарата с взрывчаткой, а его особенности впоследствии могут дать больше информации о невозможности фиксации его пролета в воздушном пространстве Молдовы", – отметил Марин Бутук.

На вопрос, почему военные не зафиксировали дрон в воздухе, он ответил, что "невозможность обнаружения напрямую связана с технико-тактическими особенностями аппарата – его скоростью и высотой".

"Существует множество аспектов, которые могут объяснить, почему не удалось зафиксировать незаконный пролет беспилотника", – отметил представитель оборонного ведомства, но отказался конкретизировать эти аспекты.

Также Марин Бутук отказался ответить, связывалось ли молдавское министерство обороны по поводу этого инцидента с коллегами из Украины и Румынии.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в пределах муниципальных границ Кишинева под утро 18 сентября произошел громкий взрыв.

Правоохранители лишь через 7 часов после поступления первых сообщений о взрыве обнаружили фрагменты беспилотника – он упал на поле возле села Колоница. В частности, полицейские нашли двигатель аппарата и другие его компоненты.

Как выяснилось, дрон был оснащен реактивным двигателем – напомним, что именно такими ударными беспилотниками российские захватчики в последнее время терроризируют украинцев.

Также напомним слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности в воздушном пространстве Молдовы. А именно – украинский лидер рассказал, как Россия дважды в течение сентября этого года пыталась атаковать самолет, на котором он летает. По словам Владимира Зеленского, оба случая произошли именно в небе Молдовы, причем в районе Кишинева.

В правительстве Молдовы подтвердили, что вылет Зеленского в Норвегию задерживали именно из-за российских дронов в воздушном пространстве страны. В те часы воздушное пространство Молдовы пришлось закрыть, из-за чего были задержаны три вылета и четыре прилетающих рейса, которые должны были прибыть в страну.

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