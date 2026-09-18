На окраинах Кишинева прогремел загадочный взрыв: полиция выясняет, что произошло. Видео

Утром 18 сентября на окраинах Кишинева граждане сообщили о громком взрыве. Вызовы поступили в службу 112 около 04:20, после чего полиция приступила к проверке в указанных районах.

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На данный момент правоохранители не обнаружили следов взрыва, опасных предметов или других угроз для населения. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Полиция проверила несколько районов

По сообщениям граждан, взрыв был слышен в юго-западной части села Колонита в направлении Тохатина.

Полицейские сразу выехали в указанные районы и провели проверки в Колони Па и Хумули. Также дополнительно проверили Долинно и Максимовку.

В ходе проверок правоохранители не обнаружили никаких объектов, следов взрывов или других опасностей для населения.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства

В настоящее время проверка продолжается. Полиция пытается установить все обстоятельства происшествия, а информация остается предварительной.

Правоохранители призвали граждан не приближаться и не прикасаться к предметам или другим подозрительным элементам, если они будут обнаружены. В таком случае необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить в полицию по номеру 112.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 сентября около 23:00 на складе боеприпасов оружейного завода "ЭМКО" вспыхнул крупный пожар. Инцидент произошел в районе села Горные Варпишта, расположенного между Трявной и Царской Ливадой в Габровской области.

Один из директоров компании "ЭМКО" Славчо Димиев подтвердил факт происшествия, а для местных жителей была задействована национальная система экстренного оповещения BG-Alert.

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