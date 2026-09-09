Самолет Зеленского чуть не сбил дрон по пути из Кишинева в Осло, – премьер Норвегии

Самолет, на котором президент Украины Владимир Зеленский летел из Молдовы в Норвегию, едва не был сбит дроном. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

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Инцидент произошел в аэропорту Кишинева. Об этом Стере сказал норвежскому общественному вещателю NRK.

"Его самолет чуть не сбил дрон во время взлета в Молдове. Это реальность, в которой он живет", – отметил премьер, рассказывая о визите Зеленского.

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг также присутствовал, когда Зеленский рассказывал о драматическом вылете из Молдовы.

"Он рассказал об этом вчера вечером, когда у нас с ним была встреча. Я не осмелюсь вдаваться в подробности, но он опоздал, и были определенные угрозы для самолета. Но я не знаю достаточно подробностей, чтобы рассказать что-то больше", – сказал Столтенберг.

"Были некоторые проблемы с выездом, но выехать из Украины всегда нелегко. Однако самое главное – это то, что он нашел время и приложил усилия, чтобы приехать на похороны (короля Харальда V – Ред.)", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Норвегию. В ходе визита глава государства провел переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере. Он также принял участие в мероприятиях, посвященных прощанию с королем Норвегии Харальдом V.

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