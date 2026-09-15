"Россия дважды за этот месяц пыталась атаковать мой самолет": Зеленский рассказал об инцидентах с дронами в Кишиневе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия дважды в течение сентября пыталась атаковать самолет, на котором он летает. По его словам, оба случая произошли в воздушном пространстве Молдовы, когда президентский самолет находился в районе Кишинева.

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Об этом Зеленский сказал в интервью CBS News, отвечая на вопрос о недавних инцидентах с российскими дронами за пределами Украины. Президент отметил, что украинская сторона не сообщала об этих инцидентах СМИ, однако теперь сообщила о них публично.

По словам Зеленского, первый случай произошел, когда его самолет находился в Молдове. Президент сказал, что российские силы использовали воздушное пространство страны во время атаки.

"В Молдове находился мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову. Они использовали воздушное пространство Молдовы", — сказал Зеленский.

Он добавил, что не знает, была ли целью именно его личность. В то же время президент предположил, что таким образом Россия могла пытаться запугать.

"Возможно, они не хотели атаковать меня лично, но они хотели напугать", — сказал Зеленский.

Отдельно президент отметил, что украинская сторона не сообщала СМИ о первом инциденте. По его словам, информацию решили не разглашать.

Заявление прозвучало после инцидента, когда российский дрон вторгся в воздушное пространство Молдовы, а самолет Зеленского находился в аэропорту Кишинева. Из-за появления беспилотника молдавские власти временно ограничили полеты.

Напомним, 10 сентября в правительстве Молдовы подтвердили, что вылет Зеленского в Норвегию 7 сентября был задержан из-за российских дронов в воздушном пространстве страны. В те часы воздушное пространство Молдовы пришлось закрыть, из-за чего были задержаны три вылета и четыре прибывающих рейса, которые должны были прилететь в страну.

В то же время самолет Зеленскогоне находился в воздухе одновременно с российским беспилотником. Украинская сторона следила за движением БПЛА и ждала, пока он исчезнет с радаров, поэтому президентский самолет на тот момент еще не был в воздухе. Украинская сторона предлагала задействовать истребители F-16, чтобы сбить БПЛА, однако до этого не дошло.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 сентября президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской вылетели в Норвегию. В ходе визита глава государства провёл переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере. Он также принял участие в мероприятиях, посвящённых прощанию с королём Норвегии Харальдом V.

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