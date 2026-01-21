Соединенные Штаты якобы уже владели Гренландией, но добровольно вернули ее Королевству Дания. На самом деле этот поступок был ошибочным, потому что Копенгаген не демонстрирует своей благодарности.

С такими упреками президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в среду, 21 января. Событие транслировала пресс-служба Белого дома и мировые медиа.

Трамп дал понять, что и в дальнейшем будет настаивать на сделке по приобретению Гренландии. Он вспомнил события Второй мировой войны. По словам главы Белого дома, "Дания подчинилась лишь через несколько часов борьбы с нацистской Германией, очень быстро посыпалась и не смогла защитить Гренландию".

Америка, чтобы помочь Европе, направила туда свои войска. США "боролись за Данию, чтобы сохранить эту красивую страну".

"И на самом деле Гренландия – это огромный кусок льда, но это не просто так. Это замечательная территория. Мы защитили Гренландию от врагов. Мы это делали не только ради Европы, но и ради всей западной цивилизации. И, соответственно, мы хотели бы снова это делать. На самом деле, для нас это важно", – заверил Трамп.

После этого он раскритиковал Копенгаген. "Без нас вы бы сейчас все разговаривали на немецком и, возможно, немного на японском. После войны мы вернули Гренландию Дании. Какие же мы были глупцы, что сделали это! Но мы это сделали (смеется. – Ред.), мы вернули обратно. Но какие же они сейчас неблагодарные!" – заявил республиканец.

Что предшествовало

Дональд Трамп пообещал, что не будет применять войска для захвата Гренландии. Однако если Дания откажется отдать остров, он "это запомнит" и сделает выводы.

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент утверждает, что политика Трампа не предполагает отказа от НАТО или разрыва с Европой. "Членство США в НАТО является неоспоримым, так же как и наше партнерство с Европой в попытке остановить войну между Россией и Украиной. В то же время это не означает, что между нами не может быть разногласий относительно будущего Гренландии", – объяснил он.

По мнению министра, полное управление Гренландией поможет "избежать горячей войны" и выгодно не только для США, но и для Европы.

Как писал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что население острова и его власти должны начать готовиться к возможному военному вторжению, даже если такой сценарий остается маловероятным.

– Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Белый дом не заставит Данию отдать Гренландию. Такая практика недопустима как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы в отношении Украины.

