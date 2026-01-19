"Я верю, что европейцы поймут": Бессент попытался объяснить, чем аннексия Гренландии США будет отличаться от оккупации Крыма Россией

Министр финансов Скотт Бессент защитил предложенные президентом Дональдом Трампом тарифы, направленные против восьми европейских стран, которые выступают против намерения Штатов любым способом приобрести Гренландию. По его словам, эти меры являются целью избежать чрезвычайной ситуации в стране в будущем.

Об этом он заявил в интервью ведущей телеканала NBC, Кристен Уэлкер. В то же время пример этой чрезвычайной ситуации он не привел.

"Это стратегическое решение президента. Это геополитическое решение, и он может использовать экономическую мощь США, чтобы избежать горячей войны. Я считаю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, лучше всего для Европы и лучше всего для Соединенных Штатов", – ответил Бессент, когда его спросили чем аннексия Гренландии США будет отличаться от аннексии Крыма Россией в Украине.

На вопрос, что важнее для нацбезопасности США, Гренландия или НАТО, Бессент назвал это"ошибочным выбором" и добавил, что "конечно, США будут оставаться частью НАТО".

В то же время Сенат США не согласен с решением чиновника. Как заявил сенатор Республиканской партии Рэнд Пол, чрезвычайные полномочия предназначены для чрезвычайных ситуаций и должны быть "кратковременными".

"В Гренландии нет чрезвычайной ситуации. Идея министра Бессента выглядит смешной. Так мы теперь объявляем чрезвычайное положение, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации? Тогда они будут бесконечными", – сказал он.

События вокруг Гренландии – последняя информация

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно безопасности Гренландии, заявив, что НАТО в течение 20 лет предупреждало Данию о российской угрозе в регионе. По его словам, Копенгаген так и не смог эффективно отреагировать, поэтому "пришло время" изменить подход.

В то же время глава минфина США заявлял, что Европе жизненно необходима поддержка Соединенных Штатов в сфере безопасности, потому что если бы Вашингтон не помогал Киеву, в Украине произошел бы "коллапс". Так же и Европа зависима от США, поэтому ей нужно изменить свою позицию по Гренландии.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие потенциальной угрозы со стороны армии США для Гренландии Европа рассматривает вариант "коалиции желающих" как основу для нового военного альянса без участия США, но с вероятным членством Украины.

