Иметь дома запас еды на пять дней: премьер Гренландии призвал граждан готовиться к возможному вторжению

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что население острова и его власти должны начать готовиться к возможному военному вторжению, поскольку президент США Дональд Трамп продолжает угрожать захватом территории. Это является необходимым шагом, даже если такой сценарий остается маловероятным.

Об этом Нильсен сказал на пресс-конференции в Нууке во вторник, 20 января, передает Bloomberg. "Маловероятно, что будет военный конфликт, но его нельзя исключать", – отметил он.

Правительство Гренландии создаст рабочую группу, в состав которой будут входить представители всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь людям подготовиться к любым изменениям в повседневной жизни, сообщил Нильсен.

Правительство работает над распространением новых рекомендаций среди населения, в частности о необходимости иметь дома запас продуктов питания на пять дней.

Министром финансов острова Муте Буруп Эгеде заявил, что Гренландия находится под "большим давлением", поэтому население и власть "должны быть готовы к любым сценариям".

Ранее президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно безопасности Гренландии, заявив, что НАТО в течение 20 лет предупреждало Данию о российской угрозе в регионе. По его словам, Копенгаген так и не смог эффективно отреагировать, поэтому "пришло время" изменить подход.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что видит три сценария в отношении Гренландии на фоне посягательств на арктический остров со стороны президента США Дональда Трампа. Большинство вариаций носит негативный характер. По мнению Стубба, сценарии будут хорошим, плохим и ужасным.

