Ни одна страна не имеет права захватывать территорию другой: ни в Украине, ни в Гренландии, – Каллас

В Евросоюзе заявили, что Белый дом не заставит Данию отдать США Гренландию. Такая практика недопустима как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы в отношении Украины.

Видео дня

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, политическая напряженность и геоэкономическая конкуренция в Арктике требуют, чтобы реакция ЕС и его партнеров была реалистичной и принципиальной, и она должна быть продиктована международным правом.

"Ни одна страна не имеет права захватывать территорию другой: ни в Украине, ни в Гренландии – нигде в мире", – подчеркнула Каллас.

Кроме того, она раскритиковала США за угрозы, обнародованные Дональдом Трампом в отношении Гренландии:

"Субботние заявления президента Трампа создали ситуацию, которой мы раньше не видели. Наш ответ должен заключаться в том, чтобы сохранять спокойствие, стоять на своем и действовать в единстве", – подчеркнула чиновница.

События вокруг Гренландии – последняя информация

Напомним, ранее финский президент Александр Стубб заявил, что видит три сценария по Гренландии на фоне посягательств на арктический остров со стороны президента США Дональда Трампа. Большинство вариаций носит негативный характер.

В то же время глава минфина США Скотт Бессент заявлял, что Европе жизненно необходима поддержка Соединенных Штатов в сфере безопасности, потому что, если бы Вашингтон не помогал Киеву, в Украине произошел бы "коллапс". Так же и Европа зависима от США, поэтому ей нужно изменить свою позицию по Гренландии.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие потенциальной угрозы со стороны армии США для Гренландии Европа рассматривает вариант "коалиции желающих" как основу для нового военного альянса без участия США, но с вероятным членством Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!