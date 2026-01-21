"Просто скажите да, и мы будем благодарны": Трамп сказал, применит ли военную силу для захвата Гренландии. Видео
Соединенные Штаты якобы не будут применять войска для захвата Гренландии. Однако если Дания откажется отдать этот остров, администрация Дональда Трампа "это запомнит" и сделает выводы.
Соответствующее предупреждение озвучил сам американский президент. Он прокомментировал свои претензии касательно Гренландии, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 21 января.
Гренландия для Трампа – "просто кусок льда"
Республиканец заявил, что Вашингтон сейчас "ничего не получает". "Разве что я решу прибегнуть к большей силе – и мы тогда будем просто неостановимыми. Но я этого не сделаю. Я не хочу этого делать, окей? И вы подумаете "Ну слава богу!" Наверное, это самое большое заявление, которое я хочу здесь сделать. Потому что люди думают, что я буду прибегать к силе – но нет, ни в коем случае", – заверил президент США.
Он преуменьшил значимость крупнейшего в мире острова. Мол, "все, о чем просят Соединенные Штаты, – это место под названием Гренландия". "На самом деле она у нас уже была", – добавил Трамп, пытаясь интерпретировать историю в свою пользу.
Глава Белого дома заявил, что США якобы "со всем уважением вернули Гренландию Дании не так уж и давно", после победы во Второй мировой войне.
"Мы были мощной силой, но сейчас мы значительно сильнее, после того, я как укрепил во время своей первой каденции нашу армию", – похвастался Трамп.
"Мы просто хотим кусок льда с целью защиты всего мира. А они не хотят его отдавать. Мы больше ничего не просим... У вас есть выбор. Вы можете сказать да, и мы будем благодарны. Или вы можете отказаться, сказать нет, и мы это запомним", – пригрозил он.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– В Вашингтоне утверждают, что подготовят такой план по Гренландии, который удовлетворит НАТО, но при этом будет отвечать интересам США. Этот вопрос, по словам Дональда Трампа, имеет ключевое значение для национальной и мировой безопасности.
– Финский президент Александр Стубб заявил, что видит три сценария в отношении Гренландии, и большинство вариаций носит негативный характер.
