'Сделайте глубокий вдох': Бессент объяснил позицию Трампа по НАТО, Гренландии и Украине. Видео

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что политика Дональда Трампа не предполагает отказа от НАТО или разрыва с Европой. Громкие дискуссии вокруг Гренландии не должны восприниматься как сигнал об изменении курса США в отношении Украины и союзников.

Комментируя реакцию на заявления Дональда Трампа, Бессент призвал не преувеличивать значение отдельных политических дискуссий и не сводить их к крайним трактовкам. Видеотрансляцию с заявлением обнародовали Associated Press.

Он подчеркнул, что Вашингтон остается частью евроатлантической системы безопасности и продолжает сотрудничество с партнерами по прекращению войны в Украине.

"Я считаю, что этот вопрос – промах ложной альтернативы, когда занимают максималистскую позицию. Мы находимся посреди политики президента Трампа, и членство США в НАТО является неоспоримым, так же как и наше партнерство с Европой в попытке остановить войну между Россией и Украиной. В то же время это не означает, что между нами не может быть разногласий относительно будущего Гренландии. Успокойте истерию и сделайте глубокий вдох – все уже проходили раньше, и в конце концов все складывается", – прокомментировал Скотт Бессент.

Министр также напомнил, что подобные опасения звучали и раньше, в частности в прошлом году, однако они не привели ни к экономической дестабилизации, ни к ухудшению отношений с союзниками. Сейчас США имеют стабильную экономику, выгодные торговые соглашения и, несмотря на напряженный политический фон, одни из самых тесных отношений с европейскими партнерами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр финансов Скотт Бессент защитил предложенные президентом Дональдом Трампом тарифы, направленные против восьми европейских стран, которые выступают против намерения Штатов любым способом приобрести Гренландию. По его словам, эти меры имеют целью избежать чрезвычайной ситуации в стране в будущем.

