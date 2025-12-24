Белый дом накануне Рождества показал ролик, в котором Трамп зачитывал 'список непослушных' мигрантов. Видео

Накануне Рождества Белый дом опубликовал анимированную трансляцию, в которой президент США Дональд Трамп читает "список непослушных" нелегальных мигрантов. Видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, транслировалось почти 18 часов.

Видео дня

В кадре изображен Трамп, который держит свиток, сидя перед рождественской елкой и камином. Президент читает (или просто смотрит) на "Список непослушных от Санты", как указано в свитке.

"Срочно: Список непослушных от Санты – худшие из худших, Lo-fi версия. Никакого угля. Только депортация", – говорится в сообщении Белого дома.

В свитке указано – "Список непослушных преступников, незаконных и чужих".

О чем речь

Lo-fi – это музыкальный стиль, где "недостатки" записи (треск, фоновый шум и т.д.) являются частью эстетики, а не ошибкой. Считается, что этот стиль создает ощущение покоя, ностальгии и уюта.

Уголь, который также вспомнили в Белом доме – это особые подарки. Считается, что Санта-Клаус на Рождество дарит непослушным детям вместо обычных подарков именно уголь.

Что предшествовало

Недавно стало известно, что в новом, 2026-м году Трамп будет проводить еще более жесткую иммиграционную политику. Его администрация выделит на это миллиарды долларов – даже несмотря на рост недовольства накануне промежуточных выборов.

Так, иммиграционная таможенная служба ICE вместе с Пограничным патрулем США получат дополнительные 170 миллиардов долларов. Это огромная сумма, если учесть, что имеющиеся годовые бюджеты этих ведомств – около 19 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, также США прекратят разыгрывать грин-карты, которые дают иностранцам право бессрочно проживать и работать в стране. Соответствующее поручение Дональд Трамп отдал после стрельбы в Университете Брауна.

