Трамп готовит масштабные иммиграционные рейды в 2026 году, несмотря на критику: СМИ узнали детали

В новом 2026-м году президент США Дональд Трамп будет проводить еще более жесткую иммиграционную политику. Администрация выделит на это миллиарды долларов – даже несмотря на растущее недовольство в преддверии промежуточных выборов.

Иммиграционная и таможенная служба (ICE) и Пограничный патруль Соединенных Штатов Америки получат дополнительные 170 миллиардов долларов до сентября 2029 года. Это огромная сумма, если учесть, что существующие годовые бюджеты этих ведомств – около 19 миллиардов долларов, передает Reuters.

Представители администрации заявляют, что планируют нанять еще тысячи агентов, открыть новые центры содержания под стражей, забирать больше иммигрантов из местных тюрем и сотрудничать с частными компаниями для отслеживания людей без законного статуса.

Трамп уже направил иммиграционных агентов в крупные города США, где они проводили облавы и даже вступали в столкновения с жителями. Они провели несколько громких рейдов на предприятия, но в основном избегали ферм, заводов и других компаний, известных наймом иммигрантов.

Не все довольны действиями власти

Депортации будут продолжаться, и темп этой работы будет увеличиваться, несмотря на растущие признаки политического противодействия.

Например, Майами – один из городов, наиболее пострадавших от жесткой политики Трампа из-за большого количества иммигрантов – на прошлой неделе избрал первого за почти три десятилетия мэра-демократа, что, по словам главы города, отчасти является реакцией на действия президента.

"Люди начинают воспринимать это уже не как вопрос иммиграции, а скорее как нарушение прав, нарушение надлежащей правовой процедуры и милитаризацию районов внеконституционным образом", – признал политический стратег Майк Мадрид, который является умеренным республиканцем.

"Нет сомнений, что это проблема для президента и республиканцев", – добавил он.

Отметим, что общий рейтинг одобрения иммиграционной политики Трампа упал с 50% в марте (до начала репрессий в нескольких крупных городах США) до 41% в середине декабря.

Растущее общественное беспокойство сосредоточено в основном на действиях федеральных агентов, использующих агрессивные методы, такие как применение слезоточивого газа и силовые задержания.

Вашингтон не успевает выполнить обещание и в следующем году нацелится на работодателей

Ранее Трамп обещал высылать 1 миллион иммигрантов каждый год, но почти наверняка он не достигнет этой цели в 2025 году. Пока что (с момента вступления Трампа в должность) было депортировано около 622 000 иммигрантов.

Том Хоман, глава пограничного управления Белого дома, утверждает, что Трамп выполнил свое обещание провести историческую операцию по депортации и высылке преступников, одновременно прекратив нелегальную иммиграцию через границу с Мексикой. Хоман подтвердил, что ICE нанимает больше сотрудников и расширяет возможности содержания под стражей благодаря новому финансированию.

"Думаю, что в следующем году вы увидите, как количество арестов резко возрастет", – заявил представитель администрации. Он добавил, что планы "безусловно" включают в себя проверки соблюдения иммиграционного законодательства на рабочих местах.

Если ICE усилит свои меры против роботодотелей, это может повлиять на экономику США. Замена иммигрантов, арестованных во время рейдов на рабочих местах, спровоцирует рост затрат на рабочую силу, подрывая борьбу Трампа с инфляцией.

"В конце концов, придется бороться с этими работодателями. Когда это начнет происходить, работодатели начнут сами наводить порядок", – считает Джессика Воган, директор по политике Центра исследований иммиграции, который поддерживает борьбу с незаконными мигрантами.

Как ранее писал OBOZ.UA, США прекратят разыгрывать грин-карты, которые дают иностранцам право бессрочно проживать и работать в стране. Соответствующее поручение Дональд Трамп отдал после стрельбы в Университете Брауна.

