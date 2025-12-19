Попасть в США станет намного сложнее: Трамп приказал прекратить розыгрыш грин-карт

США прекратят разыгрывать грин-карты, которые дают иностранцам право бессрочно проживать и работать в стране. Соответствующее поручение отдал президент Дональд Трамп после стрельбы в Университете Брауна.

Об этом сообщила в X министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она уже приказала Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) немедленно приостановить программу.

Что случилось

Ноэм аргументировала это решение тем, что подозреваемый в стрельбе Клаудио Мануэль Невеш Валенте попал в страну в 2017 году после победы в программе иммиграционной лотереи Diversity Visa (DV1). Министр подчеркнула, что этот человек "не должен был быть допущен в страну".

Глава МВБ напомнила, что во время своего первого президентского срока Трамп пытался прекратить программу DV1 после теракта в Нью-Йорке в 2017 году, когда боевик ИГИЛ Сайфулло Саипов совершил наезд грузовиком на людей, убив восемь человек. Террорист также въехал в США по этой программе.

"По указанию президента Трампа я немедленно поручаю USCIS приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы", — заявила Ноэм.

Что предшествовало

13 декабря возле здания Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд) произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и не менее восьми были ранены. Стрелявшим оказался 48-летний гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте – он учился в этом вузе более двадцати лет.

Его также считают причастным к убийству профессора Массачусетского технологического института Нуну Лурейру, которого обнаружили мертвым через два дня после инцидента. Однако мотивы стрелка остались неизвестными – 18 декабря правоохранительные органы сообщили об обнаружении его тела в складском помещении в Нью-Гэмпшире.

Стоит отметить, что диверсификационная лотерея действовала в США с 1990 года – ежегодно в ней разыгрывались около 55 тысяч идентификационных карт (форма I-551). Традиционно подача заявок на лотерею грин-карт проводится ежегодно в октябре-ноябре, но в 2025 году (когда стартовал второй президентский срок Трампа) прием заявок так и не начался. В начале ноября, то есть за полтора месяца до приостановки программы.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об усилении миграционных правил в США. А именно, что соискателям виз из некоторых стран придется вносить до $15 тыс. депозита. Таким образом Белым дом стремится гарантировать отъезд таких людей до истечения срока действия выданных документов.

