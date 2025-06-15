Axios: Израиль призвал США присоединиться к войне против Ирана

Израиль обратился к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу. Чтобы сделать это самостоятельно, Израилю не хватает бомб, способных уничтожить иранские бункеры, а также больших бомбардировщиков, которые могли бы уничтожить подземный ядерный объект Фордо.

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США же имеют эти возможности "в пределах дальности полета от Ирана". Об этом со ссылкой на двух израильских чиновников пишет Ахіоѕ.

В течение последних 48 часов Израиль, утверждают источники издания, обратился к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой присоединиться к войне против Ирана, которую Иерусалим начал для ликвидации иранской ядерной программы.

Ахіоѕ пишет, что Израилю не хватает бомб для поражения бункеров, а также больших бомбардировщиков, необходимых для уничтожения иранского объекта по обогащению урана Фордо, размещенного глубоко под землей в горе. Без уничтожения этого объекта, считают в Израиле, цель по "ликвидации" ядерной программы Ирана не будет достигнута.

США же имеют и нужные бомбы, и тяжелые бомбардировщики в пределах досягаемости полета от Ирана.

"Но администрация Трампа до сих пор дистанцировалась от операции Израиля и призвала Иран воздержаться от ударов по целям в США. Прямое нападение на Иран, даже если участие США ограничится бомбардировкой одного объекта, непосредственно втянет Штаты в войну", – говорится в материале.

Собеседник Axios из израильского правительства отметил, что США могут присоединиться к операции. По его словам, Трамп предположил, что пойдет на такой шаг, в недавнем разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Зато источники издания в Белом доме это отрицают. Один из собеседников Axios подтвердил, что Израиль просил Вашингтон о присоединении к войне, однако в администрации Трампа, по его словам, этот вопрос пока не рассматривается.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил Axios, что "что бы ни произошло сегодня, это невозможно предотвратить", имея в виду атаки Израиля.

"Но мы имеем возможность договориться об успешном мирном решении этого конфликта, если Иран этого желает. Самый быстрый способ для Ирана достичь мира – это отказаться от своей программы ядерного оружия", – добавил чиновник.

Axios также процитировало заявление посла Израиля в США Ехиэля Лейтера, который сказал, что "операция... действительно должна завершиться ликвидацией Фордо".

По данным издания, израильские чиновники призывали США помочь уничтожить Фордо с самого начала операции. И, по утверждениям собеседников Axios среди израильских чиновников, США якобы рассматривают эту просьбу, а Иерусалим надеется, что Трамп ответит на нее согласием.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде иранских городов прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них – главнокомандующий КСИР Хосейн Салами.

В ответ Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Израильская ПВО смогла перехватить большинство целей, однако были и попадания: десятки людей получили ранения, есть погибшие. Обмен взаимными ударами продолжается.

После израильской атаки Иран заявил о выходе из ядерных переговоров с США

Тем временем некоторые СМИ со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщили, что в Израиле допускают, что могут убить верховного лидера Ирана Хаменеи.

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