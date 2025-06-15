В Израиле допускают, что могут убить верховного лидера Ирана Хаменеи – СМИ

Израиль не исключает возможности физической ликвидации духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Такая ликвидация возможна, однако зависит она от многих факторов.

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Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Израиля пишет The Wall Street Journal. Собеседник издания добавил, что Израиль планирует продолжать войну до тех пор, пока Тегеран не будет лишен возможности получить ядерное оружие – добровольно или принудительно.

Вариант с физическим устранением Хаменеи в Израиле, по словам израильского военнослужащего, не является табу для Иерусалима. К этому шагу Израиль может прибегнуть для ликвидации ядерной угрозы со стороны Ирана.

"Израиль не исключает возможности устранения Али Хаменеи, но это зависит от многих факторов", – процитировал политический обозреватель Channel 12 Амит Сегал слова своего источника в израильском правительстве.

В целом же в Израиле, по словам источника, готовы воевать с Ираном "до тех пор, пока Тегеран не откажется от своей ядерной программы или же Израиль окончательно не лишит его возможности ее возобновить".

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде иранских городов прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них – главнокомандующий КСИР Хосейн Салами.

В ответ Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Израильская ПВО смогла перехватить большинство целей, однако были и попадания: десятки людей получили ранения, есть погибшие.

После израильской атаки Иран заявил о выходе из ядерных переговоров с США

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