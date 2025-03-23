В Турции арестовали главного соперника Эрдогана: в чем обвиняют мэра Стамбула

В Турции суд арестовал мэра Стамбула Экрема Иммаглоу в рамках расследования дела о коррупции. Всего в рамках расследования арестовано 22 подозреваемых, 10 человек освобождены под условный срок.

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В целом по обвинению в коррупции в Стамбульском столичном муниципалитете в уголовный суд были переданы ходатайства об аресте 89 подозреваемых. Об этом сообщает турецкое издание NTV.

Стоит отметить, что кроме обвинения в коррупции Иммаглоу был предоставлен судебный контроль в рамках расследования дела о терроризме. Однако было заявлено, что суд пока не вынес решения в рамках расследования дела о терроризме, поэтому рассмотрение дела по этому ходатайству продолжается.

Ордер на арест Экрема Иммаглоу по обвинению в коррупции вызвал реакцию оппозиционных сил, а также Народно-республиканской партии. Сопредседатель Партии народного равенства и демократии Тюлай Хатимогуллары осудил арест, назвав его "переворотом против демократии".

"Арест мэра столичного муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу и его друзей судебными органами по приказу правительства является переворотом против правосудия и демократии. Он уже вошел в историю как черная метка. Мы осуждаем арест Иммаглоу самым решительным образом", – заявил оппозиционный политик.

В свою очередь председатель Партии отечества Мухаррем Индже заявил, что турецкие власти хотят победить в суде, потому что боятся проиграть на выборах. По его словам, таким действиями власть разрушает доверие к правосудию, превращая судебную систему в инструмент.

Напомним, в Турции после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглоу во время ночных протестов задержали более трехсот человек. Демонстрации прошли в более чем 10 городах, среди которых Анкара и Стамбул.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглоу задержали во время масштабной спецоперации. Его обвиняют в коррупции и терроризме. Сообщалось, что приказы об арестах были изданы в рамках двух отдельных расследований, проведенных Главной прокуратурой Стамбула.

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