Американские военные поразили еще одну лодку у побережья Венесуэлы: что происходит

Недавно созданная специальная оперативная группа для борьбы с наркотрафиком на базе второго экспедиционного соединения морской пехоты США поразила еще одно судно в море неподалеку от берегов Венесуэлы. Из-за удара по кораблю, который по данным американской разведки перевозил наркотики, погибли шесть человек.

Об этом в собственной соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что судно было поражено "кинетическим ударом", и при этом "ни один военнослужащий США не пострадал".

Что сообщил Трамп

"Разведка подтвердила, что судно занималось торговлей наркотиками и было связано с незаконными наркотеррористическими сетями", – отметил американский президент

Он добавил, что лодка проходила по маршруту, которые используют наркоторговцы.

"Удар был нанесен в международных водах, в результате погибли шесть мужчин-наркотеррористов на борту судна", – заявил президент США.

Что предшествовало

Южное командование Вооруженных сил США, ответственное за регион Латинской Америки и Карибского бассейна, объявило о создании на базе второго экспедиционного соединения морской пехоты специальной оперативной группы для борьбы с наркотрафиком.

Сообщалось, что новое подразделение будет заниматься выявлением и перехватом наркотических грузов, а также обменом разведывательной информацией с правоохранительными и военными структурами США и партнерских государств.

Во время анонса создания нового подразделения страна Венесуэла не упоминалась ни разу. Заявлялось лишь, что новая группа имеет конкретную цель: "уничтожить картели, остановить отравления и обеспечить безопасность Америки". Причем у Трампа ей очертили место деятельности – "все Западное полушарие".

Однако именно военные конкретизировали, что речь идет о морских операциях в Латинской Америке и непосредственно в Карибском бассейне.

Противостояние США и Венесуэлы

В течение последних недель августа США наращивали военное присутствие в Карибском бассейне. Там были расположены корабли с ракетами "Томагавк", одна ударная подводная лодка, несколько самолетов и более четырех тысяч морпехов и моряков.

Этому предшествовали сообщения, что Трамп рассматривает различные варианты военных ударов против наркокартелей, действующих в Венесуэле. Причем американский лидер заблаговременно разрешил военным проводить смертельные операции против картелей, которые его администрация признала террористическими группами.

Отдельно Вашингтон назвал венесуэльского диктатора Николаса Мадуро "наркотеррористом", связанным с картелями, и увеличил вознаграждение за его арест вдвое – до 50 миллионов долларов.

Потопленные суда

Уже 2 сентября в южной части Карибского бассейна был потоплен первый венексуэльский корабль. Во время этой "операции" были убиты 11 человек на борту судна, которых в США признали членами "наркотеррористической организации".

Как сообщал OBOZ.UA, 16 сентября американцы уничтожили второе судно, якобы перевозившее наркотики из Венесуэлы. Происшествие также произошло в Карибском бассейне, вблизи Венесуэлы, но тогда погибли три человека.

