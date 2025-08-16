CNN: США отправят атомную подводную лодку в еще один регион

Американские вооруженные силы развертывают морскую пехоту и ВМС в прибрежных водах региона, охватывающего Южное Карибское море и соседние районы. Всего будет развернуто более 4 000 военнослужащих США (подавляющее большинство – десантные группы), подводная атомная лодка, авиация разведки, несколько эсминцев и ракетный крейсер.

Об этом сообщает CNN. Данный шаг, как отмечает вещатель, является частью растущего давления США на латиноамериканские наркокартели, которые уже объявлены в Америке "иностранными террористическими организациями".

В ВМС США подтвердили развертывание десантного корабля "Иводзима", 22-й десантной эскадрильи, и судов "Форт-Лодердейл" и "Сан-Антонио" (это корабли "десантной группы готовности"), но не сообщили, куда именно они направляются.

В свою очередь источник CNN уточнил, что "дополнительные ресурсы направлены на устранение угроз национальной безопасности США со стороны определенных наркотеррористических организаций в регионе".

В Пентагоне подчеркивают, что пока это больше демонстрация силы, чем начало активной операции, и намерения осуществлять точечные атаки на картели пока нет. Но неназванный высокопоставленный чиновник из морской пехоты сообщил CNN, что развернутые силы "готовы выполнять законные приказы и поддерживать командиров боевых действий в удовлетворении потребностей, которые от них требуются".

Что предшествовало

Эта инициатива соответствует стратегии президента Дональда Трампа по мобилизации военных ресурсов в борьбе с наркокартелями, которые активно занимаются контрабандой наркотиков в США. Обсуждаются возможные военные удары одновременно с воздуха и моря, утверждает вещатель.

Напомним, что Трамп уже подписал директиву, которая приказывает Пентагону начать применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей. Ранее эти преступные группировки администрация Трампа признала террористическими организациями – среди них картель, который якобы контролируется диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро.

Однако страны региона, в частности Мексика и Венесуэла, выразили обеспокоенность подводной лодкой в водах рядом со странами. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум четко заявила, что не принимает военное вмешательство США на своей территории и акцентировала внимание на уважении к суверенитету.

Где еще американцы развернули подводные лодки

В начале августа Трамп приказал перебросить две атомные подводные лодки к берегам России. Впоследствии он подтвердил, что эти суда уже находятся в регионе вблизи РФ.

Причиной такого решения стали заявления заместителя председателя совбеза страны-агрессора Дмитрия Медведева. На фоне очередного ультиматума Трампа к Кремлю относительно войны в Украине Медведев назвал требования американского президента "шагом к войне с Россией" и сопроводил их ядерными угрозами.

В ответ Трамп посоветовал Медведеву принять во внимание, что любые "слова имеют значение" и приказал отправить атомные лодки к берегам РФ.

