Трамп приказал Пентагону задействовать армию против латиноамериканских наркокартелей – NYT

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп тайно подписал директиву, котораяприказывает Пентагону начать применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей. Речь идет о преступных группировках, которые администрация Трампа ранее признала террористическими организациями.

Видео дня

Подписанная Трампом директива является официальным разрешением проведения прямых военных операций за рубежом, отмечает The New York Times. Издание ссылается на несколько источников из окружения американского президента.

Более того, эти источники сообщают, что военное руководство США якобы уже разрабатывает варианты таких операций – как на море, так и на земле, далеко за американскими границами.

Против кого будут действовать военные

Еще в феврале текущего года Госдеп США признал латиноамериканские картели Tren de Aragua и Mara Salvatrucha (более известный как MS-13) и несколько других "иностранными террористическими организациями". Как отмечали подчиненные Марко Рубио, эти картели "представляют угрозу национальной безопасности страны, причем такую, которая превышает угрозы традиционной организованной преступности".

Две недели назад в список таких террористов администрация Трампа добавила венесуэльский Cartel of the Suns ("Картель солнц"). Также было определено, что эту"глобальную террористическую группировку" возглавляет непосредственно президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие высокопоставленные чиновники из его режима. Соответственно, эти лица вместе с Мадуро признаны террористами.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты уже объявили вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Николаса Мадуро. Эта сумма вдвое больше ранее установленного вознаграждения в 25 миллионов.

В США против Мадуро выдвинут ряд различных обвинений, в том числе и контрабанда наркотиков.

Какие это вызывает проблемы

Но указание военным по борьбе с наркотрафиком за границами страны нарушает глобальные правовые и конституционные вопросы. В частности, будет ли считаться убийством, если американские силы, действующие вне вооруженного конфликта, санкционированного Конгрессом, будут убивать гражданских лиц за рубежом.

Напомним, как весной по приказу Трампа была развернута Национальная гвардия и войска регулярной армии на юго-западной границе США. Официально это оправдывалось борьбой с наркотрафиком в страну, а также политикой администрации Трампа в отношении иммигрантов.

Несколько позже Трамп отправил Нацгвардию уже не на границу, а непосредственно в Лос-Анджелес, где вспыхнули протесты против политики американского лидера.

В обоих случаях применение военных сопровождалось аналогичными проблемами. Дело в том, что в США войсками президент может распоряжаться только с разрешения законодателей, даже при объявлении в стране чрезвычайного положения.

И, как отмечает издание, такие вопросы только будут множиться "на фоне агрессивного использования Трампом военных для поддержки своих различных политических решений вопреки правовым и конституционным ограничениям".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!