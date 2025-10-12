'Цель – уничтожить картели': в Пентагоне создали новое спецподразделение по борьбе с наркотиками в Латинской Америке

Южное командование Вооруженных сил США, ответственное за регион Латинской Америки и Карибского бассейна, объявило о создании на базе второго экспедиционного соединения морской пехоты II MEF специальной оперативной группы для борьбы с наркотрафиком. Причем деятельность группы будет проходить во "всем Западном полушарии".

В частности, новое подразделение будет заниматься выявлением и перехватом наркотических грузов, а также обменом разведывательной информацией с правоохранительными и военными структурами США и партнерских государств. Как отметил глава Пентагона Пит Хэгсет, создание этой структуры инициировал президент США Дональд Трамп.

Что сказали военные США

Пит Хэгсет заявил, что группа имеет конкретную цель: "уничтожить картели, остановить отравления и обеспечить безопасность Америки".

"Посыл четкий: если вы будете незаконно перевозить наркотики к нашим берегам, мы вас остановим", – сказал он.

Кроме борьбы с наркотрафиком, спецподразделение займется уничтожением каналов торговли людьми.

"Формируя оперативную на базе II MEF, мы улучшаем нашу способность быстрее и глубже выявлять, разрушать и ликвидировать сети незаконной торговли людьми – вместе с нашими коллегами из США и стран-партнеров", – в свою очередь заявил адмирал Элвин Холси, который возглавляет Южное командование.

Главой нового спецподразделения избран глава II MEF. Это генерал-лейтенант морской пехоты Калверт Уорт. По его словам, основное внимание будет уделяться операциям на море.

"Это, главным образом, морские усилия, и наша команда будет использовать морское патрулирование, воздушное наблюдение, точечные операции и обмен разведывательными данными для борьбы с незаконным оборотом, поддержки верховенства права и, наконец, лучшей защиты уязвимых общин", – сказал он.

Что предшествовало

В конце августа к берегам Венесуэлы американцы отправили три ракетных эсминца и три десантных корабля для патрулирования и операций против наркокартелей. В составе группировки – USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson.

Это произошло на фоне многочисленных заявлений Трампа по борьбе с наркотрафиком, который, по утверждению главы Белого дома, "начинается именно в Венесуэле".

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил мобилизацию 4,5 миллиона ополченцев и заявил о готовности "отразить любую атаку".

Но "отбить" пока не удается – американцы топят чужие суда рядом с берегами Венесуэлы. Так, уже 2 сентября в южной части Карибского бассейна был потоплен первый корабль и убиты 11 человек, которых США признали членами "наркотеррористической организации".

Как сообщал OBOZ.UA, 16 сентября американцы уничтожили второе судно, которое якобы перевозило наркотики из Венесуэлы. Происшествие также произошло в Карибском бассейне вблизи Венесуэлы, причем тогда погибли три человека.

