'Земля выглядит идеально!' Стали известны первые слова миллиардера Джареда Айзекмана из открытого космоса

Генеральный директор Shift4 Payments, миллиардер Джаред Айзекман, ставший спонсором миссии SpaceX Polaris Dawn и осуществивший 12 сентября исторический частный выход в открытый космос, поделился первыми впечатлениями. Взглянув на нашу планету c безграничных просторов Вселенной, он сказал: "Дома у нас много работы, но отсюда Земля выглядит как идеальный мир".

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Выход в открытый космос Polaris Dawn состоялся на высоте более 700 км над Землей. По информации SpaceX, командир миссии Айзекман стал первым в истории непрофессиональным астронавтом, вышедшим в космический вакуум, пишет DailyMail.

За историческим выходом в открытый космос мир наблюдал в прямом эфире через онлайн-трансляцию. Лишь двое из четырех членов экипажа Polaris Dawn вышли из капсулы Dragon и посмотрели на Землю из космоса своими глазами.

Прежде чем открыть клапан капсулы, все члены экипажа – Джаред Айзекман, пилот Скотт Потит и инженеры SpaceX Анна Мэнон и Сара Гиллис – прошли проверку костюмов, чтобы убедиться, что проекционный дисплей шлема работает и нет утечек воздуха. Ведь корабль Dragon не имеет шлюза и все астронавты миссии должны были ощутить на себе влияние сурового космического дыхания после открытия капсулы. Однако этот факт установил очередной рекорд Polaris Dawn – одновременное пребывание четырех человек в вакууме космоса.

После завершения проверки герметичности астронавты получили чистый кислород для дыхания, пока давление внутри капсулы не упало.

Эксперты отмечают, что один из самых больших рисков, с которым должен столкнуться экипаж Polaris Dawn, заключался в экстремальных изменениях давления между герметичной капсулой Dragon и вакуумом внешнего космоса. Когда кабина испускает свое давление в космос, астронавты могут испытывать симптомы, похожие на то, что вы чувствуете при быстром подъеме в самолете.

Однако последствия могут быть гораздо более серьезными. Поскольку, как и у глубоководных дайверов, когда астронавты попадают в космический вакуум, внезапное падение давления может привести к тому, что растворенный азот в крови расширится у пузырьков. А эти пузырьки могут вызвать состояние, которое называется декомпрессионной болезнью, иначе известно как изгибы, которое в тяжелых случаях может быть смертельным.

Во избежание декомпрессионной болезни экипаж Polaris Dawn в течение двух дней вдыхал газовую смесь с высоким содержанием кислорода, чтобы очистить свою кровь от азота.

После завершения проверки герметичности астронавты получили чистый кислород для дыхания, пока давление внутри капсулы не упало.

Когда адаптация была завершена, Айзекман поэтапно открывал люк корабля, чтобы ослабить любое сопротивление и выпустить остатки атмосферы.

До выхода из капсулы Джаред поднялся по лестнице, которую SpaceX назвала "skywalker". Воли он наконец увидел перед собой бесконечную космическую пустоту, то не мог налюбоваться видами. В открытом космосе Айзекман также выполнил набор заранее запланированных движений, предназначенных .

Интересно, что в отличие от скафандров, которыми пользуются астронавты NASA, костюмы SpaceX получают жизнеобеспечение только через пуповину, соединенную с кораблем, а не через встроенную систему. Несмотря на то, что это делает костюмы намного более мобильными, это также означает, что 3,7-метровая пуповина является единственной вещью, которая будет мешать космическим прогулкам.

Завершив тесты на подвижность, Джаред вернулся в капсулу. Из корабля вышла специалист миссии Сара и выполнила тот же набор движений.

Ведь впервые новые костюмы SpaceX разработаны для экстракорабельной деятельности (EVA) были испытаны за пределами лаборатории. Поэтому для компании было очень важно, как они выдержат строгие условия космоса.

При выходе из капсулы Гиллис сообщила диспетчерское управление, что некоторые уплотнители вокруг люка повредились из-за изменения давления. Однако эти изменения были ожидаемыми, и Сара смогла все исправить.

По сообщению SpaceX, пилот миссии Кид Потит и специалист Анна Менон остались сидеть в капсуле, управляя скафандрой пуповиной и контролируя жизненно важные системы поддержки и телеметрию на дисплеях Dragon.

После завершения индивидуальных выходов в космос люк было закрыто и давление в капсуле стабилизировано.

По словам экспертов, выйти за пределы защитных стен космического корабля считается одной из самых опасных задач, которые могут выполнять астронавты. В случае миссии Polaris Dawn этот риск лишь усугублялся тем фактом, что никто из экипажа, кроме Айзекмана, никогда раньше не был в космосе.

Напомним, что миссия Polaris Dawn стартовала в космос 10 сентября. На шестой день экстремальное путешествие завершится приземлением у побережья Флориды.

OBOZ.UA ранее писал, что астронавты SpaceX Polaris Dawn совершили исторический первый частный выход в открытый космос.

Также OBOZ.UA рассказывал о скафандрах, в которых астронавты-любители Polaris Dawn улетели в космическое путешествие.

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