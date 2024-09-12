Стартовал первый в истории частный выход в открытый космос: два астронавта Polaris Dawn уйдут в свободное 'плавание'. Онлайн-трансляция

Сегодня, 12 сентября, есть возможность наблюдать за первым в истории частным выходом в открытый космос. Двое членов миссии Polaris Dawn Джаред Айзекман и Сара Гиллис откроют капсулу Dragon и уйдут в свободное космическое плавание.

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В SpaceX сообщили, что космическое путешествие будет длиться около двух часов, пишет Space.com. Предлагаем вам наблюдать за этим историческим событием онлайн в прямом эфире на YouTube.

По сообщению SpaceX, Crew Dragon не имеет шлюза, поэтому все внутреннее пространство камеры подвергается вакууму космоса при выходе астронавтов в открытый космос. Это означает, что все четыре члена экипажа – Джаред Айзекман, Сара Гиллис, Скотт "Кидд" Потит и Анна Мэнон – одели свои новые костюмы SpaceX EVA, разработанные компанией специально для Polaris Dawn.

Однако только Айзекману и Гиллису посчастливится почувствовать на себе беспредел космического пространства, погрузившись в его бесконечность. Астронавты выходят из капсулы последовательно, а не одновременно. И каждый производит на открытом пространстве 15-20 минут.

Во время корабельного путешествия Джаред и Сара поддерживают связь с Crew Dragon.

OBOZ.UA ранее писал, что астронавты Polaris Dawn показали Землю с высоты 1400 км: это зрелищнее, чем 50 лет назад. Видео.

Также OBOZ.UA рассказывал о скафандрах, в которых астронавты-любители Polaris Dawn улетят в открытый космос.

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