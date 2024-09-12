Доспехи из ткани: что известно о скафандрах, в которых астронавты-любители Polaris Dawn улетят в открытый космос. Видео

Компания SpaceX создала новый скафандр, специально разработанный для сегодняшнего частного выхода в открытый космос миссией Polaris Dawn. По словам создателей новейшего космического костюма – "это что-то вроде доспехов из ткани".

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Стильный и инновационный новый внекорабельный костюм покажет свои возможности во время первого в истории частного выхода в открытый космос двумя астронавтами Polaris Dawn. Разработчики скафандра уверены, что он справится с заданными задачами, пишет Space.com.

По информации SpaceX, костюм EVA разработан для вне корабельных мер. Он основан на знакомом черно-белом внутрикорабельном скафандре (IVA), но с усовершенствованиями в ключевых областях, чтобы сделать его легким и ненавязчивым для астронавтов в экстремальной среде космического пространства.

"Это что-то вроде брони, изготовленной из ткани", – сказал главный инженер SpaceX Эрик Краус.

Скафандр также имеет дополнительный пласт Фарадея, или ведущую клетку, вокруг костюма, который защищает его от внешних электрических полей.

Шлем оснащен дисплеем (HUD) с прозрачным экраном. Это обеспечивает важную телеметрию для экипажа, включая давление, температуру и относительную влажность, не препятствуя осмотру. Он также имеет покрытие для безопасности астронавтов.

"Козырек костюма EVA сделан из поликарбоната и покрыт медью и Ico, или теноксидом индия. Эти два покрытия вместе отражают солнце от экипажа, а также отражают инфракрасное тепло обратно в экипаж, когда они смотрят в глубокий космос", – добавил Эрик Краус.

Помимо исторического выхода в открытый космос, SpaceX имеет большие амбиции по поводу нового скафандра. С каждым поколением компания стремится усовершенствовать свою технологию и делать костюмы более технологичными.

"Конечная цель состоит в том, чтобы вы могли одеть скафандр, выйти и выполнить работу в любой точке Солнечной системы и не чувствовать, что на вас одето что-то большее, чем вы обычно носите каждый день", – сказал старший менеджер SpaceX по скафандрам Крист Тригг.

Напомним, что во вторник, 10 сентября, компания SpaceX запустила свою долгожданную миссию Polaris Dawn. Это историческое событие, ведь во время пятидневного космического путешествия корабль Crew Dragon достиг рекордной высоты для орбиты вокруг Земли. Во время этого космического путешествия два астронавта совершат выход в открытый космос, чтобы испытать новые скафандры в вакууме космоса.

Ранее OBOZ.UA писал, что историческая миссия Polaris Dawn наконец-то стартовала: астронавты-любители отправились в рекордное путешествие.

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