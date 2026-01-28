Всего 5 минут в день: ученые нашли способ увеличить продолжительность жизни

Физическая активность давно считается одним из ключевых факторов долголетия. При этом многим людям сложно регулярно находить время для полноценных тренировок.

Новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показывает, что радикальных изменений может и не понадобиться. Ученые выяснили, что пользу для здоровья приносят даже очень небольшие коррекции ежедневной рутины.

Речь идет о дополнительных минутах движения или меньше сидения в течение дня. Такие простые шаги способны положительно влиять на продолжительность жизни.

Как увеличить продолжительность жизни

Исследование основывается на анализе данных с устройств, которые носили более 130 тысяч человек из разных стран. Участников разделили на две основные группы: наименее активные 20% населения и более широкую группу, в которую вошли все, кроме наиболее физически активных людей. Ученые из Норвежской школы спортивных наук сравнивали уровень двигательной активности и связанный с ним риск смертности. Особое внимание уделили даже незначительным изменениям в ежедневном поведении, пишет ScienceAlert.

Согласно расчетам, дополнительные пять минут умеренной или интенсивной физической активности в день могут предотвратить до 6% смертей в группе высокого риска. Если же оценивать эффект для более широкой популяции, этот показатель возрастает до 10%. Меньший, но все равно ощутимый результат дает и сокращение времени сидения – примерно на полчаса ежедневно. Таким образом, пользу можно получить даже без полноценных тренировок.

Стоит отметить, что эти выводы базируются на статистическом моделировании, а не на многолетнем наблюдении за конкретными людьми. Исследователи оценивали индивидуальный риск смерти и сравнивали его с показателями сверстников. Это позволило смоделировать, как изменение уровня активности может повлиять на общие показатели смертности. Наибольший положительный эффект прогнозируется для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни.

Почему даже минимальное движение имеет значение

Ученые подчеркивают, что именно наименее активные люди могут получить наибольшую пользу от небольших изменений. Для них даже короткая ежедневная прогулка или несколько минут активного движения способны существенно улучшить прогноз для здоровья. В то же время наблюдательный характер исследования не позволяет говорить о прямой причинно-следственной связи. Однако масштаб выборки и стабильность результатов свидетельствуют о важности этой темы для дальнейших научных работ.

Авторы признают, что в исследовании анализировалась только общая смертность, без учета конкретных заболеваний. В будущем они планируют изучать влияние такой активности на другие показатели здоровья. Также необходимы дополнительные данные из стран с низким и средним уровнем доходов. Там условия жизни, уровень физической активности и структура заболеваний могут существенно отличаться.

Полученные результаты могут стать хорошей новостью для людей, которым не хватает мотивации или времени на спорт. Даже несколько минут быстрой ходьбы, езды на велосипеде или простая активность вместо сидения уже имеют значение. Это делает путь к более здоровой жизни более реалистичным и доступным. Маленькие шаги могут стать началом больших изменений.

Специалисты напоминают, что Всемирная организация здравоохранения все же рекомендует не менее 150 минут физической активности в неделю. Однако, как отмечают независимые эксперты, главное – начать двигаться. Каждое движение имеет значение, особенно для людей с сидячим образом жизни. Именно с таких небольших изменений, по словам ученых, и начинается путь к более длинной и здоровой жизни.

