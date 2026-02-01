Из-за перепадов напряжения портится техника: реально ли получить компенсацию от облэнерго и что нужно сделать каждому

В Украине из-за террористических атак РФ на объекты критической гражданской инфраструктуры практически невозможно придерживаться стандартных параметров тока. Распределительные компании (облэнерго) в обычных условиях должны придерживаться параметра напряжения от 207 до 253 В. Резкие скачки напряжения за пределами указанных цифр приводят к порче техники.

О том, кто должен компенсировать стоимость испорченной техники и как защититься от поломок

Должны ли украинцам компенсировать стоимость испорченной техники

Версия энергетических компаний

Энергетики заявляют, что, конечно же, должны обеспечивать определенные параметры тока и несут за это ответственность. Однако стандарт не распространяется на случаи форс-мажоров. Поэтому, если перепад напряжения произошел в результате дефицита электроэнергии, компенсировать стоимость испорченной техники не нужно.

"Стандарт не распространяется на неудовлетворительные условия электрической сети, в частности: установление временного электроснабжения потребителей в результате аварий; в чрезвычайных ситуациях, в частности, таких как: форс-мажор; дефицит мощностей в результате внешних событий. Таким образом, соблюдение оператором системы распределения показателей качества электрической энергии не распространяется на случаи применения мер регулирования потребления с целью вынужденного уменьшения величины потребляемой электрической энергии и мощности", – заявил заместитель начальника Центральной диспетчерской службы по работе с персоналом "Черкассыоблэнерго" Дмитрий Чорнобривец.

Кроме того, энергетики отмечают, что одна из причин перепада напряжения – одновременное включение нескольких мощных объектов, а также одновременное включение электроприборов. Чаще всего это возникает в утреннее и вечернее время суток. Поэтому украинцев просят не включать сразу после восстановления энергоснабжения мощные энергоприборы.

Версия Госпродпотребслужбы

Потребитель имеет право получить компенсацию за поврежденную в результате перепадов напряжения технику, говорится в разъяснении Главного управления Госпродпотребслужбы в одной из областей. "Электропоставщик обязан осуществить компенсацию или возместить убытки потребителю в случае несоблюдения оператором системы показателей качества услуг, определенных Регулятором и соответствующим договором о предоставлении услуг по распределению электрической энергии", – заявили в ведомстве.

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться к поставщику электроэнергии с письменным заявлением с описанием ситуации. Приобщить к обращению перечень имущества, которое повреждено или уничтожено в результате несоблюдения показателей качества электроснабжения, и указать сумму возмещения убытков. Дополнительно предоставить документы (если они есть), которые помогут выяснить размер нанесенного ущерба.

"Кроме того, рекомендуем вызвать исполнителя коммунальной услуги для оформления акта-претензии о добровольной компенсации стоимости поврежденной бытовой техники. Порядок оформления и подачи претензии определяется статьей 27 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", – заявили в Госпродпотребслужбе.

Версия судей

Одно из наиболее известных дел в судебной практике – иск жителей с. Белая против "Черновцыоблэнерго". Первомайский районный суд Черновцов удовлетворил иск клиентов к облэнерго. Перепад напряжения произошел еще 27 ноября 2023-го.

"В адрес председателя правления AT "Черновцыоблэнерго" было направлено коллективное обращение жителей с. Белая Мамаевской ОТГ в количестве 26 человек с просьбой решить вопрос о возмещением средств за поврежденные бытовые приборы (телевизоры, холодильники, тюнеры, насосы и т. д.) в результате превышения напряжения в сети, которое произошло 27 ноября 2023 года. К коллективному заявлению каждый пострадавший житель села Белая добавил собственное заявление с указанием адреса и перечнем поврежденных приборов", – говорится в материалах дела.

Один из истцов просил компенсировать ему 1850 грн, которые он потратил на ремонт холодильника. Холодильник после перепадов напряжения сломался. В компании отметили, что их работники выехали на место происшествия, однако не заметили повреждения. Кроме того, они взяли ответы метеостанций Черновицкой области, где говорилось о неблагоприятных погодных условиях, в том числе максимальных порывах ветра 16-19 м/с.

Эту ситуацию в компании назвали форс-мажором, поэтому они якобы не должны были придерживаться параметров напряжения тока. "Работниками АО "Черновцыоблэнерго" был осуществлен выезд на место происшествия, где был осуществлен тщательный осмотр воздушней линии, однако никаких повреждений или каких-либо отклонений в напряжении обнаружено не было", – указано в материалах дела.

Однако суд с этой позицией не согласился. Клиенту компенсировали не только ремонт холодильника, но и 5 тыс. грн за моральный ущерб.

Как защитить свою технику

Самое простое, что стоит сделать, – отключать технику из розеток. Обычно перепады напряжения происходят сразу после восстановления энергоснабжения (в том числе из-за того, что все включают свою технику одновременно). Однако эту рекомендацию иногда крайне сложно выполнить. Например, в таком случае придется на ночь отключать холодильник от сети.

Электрик Игорь Х. отмечает: большинство техники выдержит перепады напряжения в пределах от 210 до 240 вольт. Однако если, например, выходит из строя нулевой проводник, напряжение может подскочить выше 300 В. Некоторые приборы из-за этого портятся мгновенно. Но даже если техника мгновенно не испортилась, срок ее эксплуатации в результате воздействия "неправильного напряжения" может значительно сократиться.

Как объясняют в Госпродпотребслужбе, чтобы защитить технику от перепадов, можно установить реле напряжения (стабилизатор напряжения).

Стоит также рассмотреть возможность установки стабилизаторов напряжения или источника бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.