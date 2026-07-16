Во Вселенной обнаружили ось, совпадающую с нашей Солнечной системой: что это означает
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Каждый раз, когда человечество приближается к пониманию фундаментальных законов мироздания, космос преподносит новые сюрпризы. Современные астрофизические наблюдения выявили загадочную аномалию в распределении космического микроволнового фона, которую исследователи окрестили "Осью зла".
Эта условная линия странным образом совпадает с плоскостью нашей Солнечной системы, что противоречит представлениям о хаотичности Вселенной. Обнаруженная неоднородность заставляет научное сообщество искать объяснения – от погрешностей в измерениях до необходимости пересмотра глобальных космологических моделей, пишет IFLScience.
История открытия реликтового излучения
Путь к разгадке этой тайны начался ещё в 1964 году, когда физик Арно Аллан Пензиас и радиоастроном Роберт Вудро Уилсон столкнулись с постоянным радиошумом во время работы с телескопом. Сначала исследователи списывали помехи на технические неисправности и даже на гнездование голубей внутри антенны.
Однако после тщательной очистки оборудования загадочное фоновое шипение не исчезло. Ученые осознали, что зафиксировали реликтовое излучение (CMB) – тепловой след Большого взрыва, равномерно пронизывающий все пространство. Это эпохальное открытие принесло им Нобелевскую премию и стало главным доказательством теории зарождения нашей Вселенной.
Суть космологического принципа и появление аномалии
Согласно классическому космологическому принципу, Вселенная должна быть изотропной и однородной. Это означает, что в больших масштабах космос должен выглядеть одинаково во всех направлениях, а колебания температуры реликтового излучения, зафиксированные через 380 000 лет после Большого взрыва, должны быть абсолютно случайными.
Но детальный анализ данных космических миссий NASA COBE и WMAP показал иную картину. Средняя температура реликтового излучения составляет около 2,726 Кельвина (-270 °C), однако на общей карте выделяется несколько аномальных зон:
- Холодное пятно – область с аномально низкой температурой, которая выбивается из общей структуры.
- Необычное выравнивание – так называемая "Ось зла", термин для которой впервые был предложен в научной работе 2005 года.
Распределение температур и "Ось зла"
Чтобы подробно изучить температурные колебания, астрономы делят небесную сферу на геометрические зоны – мультиполи. Простой диполь делит небо пополам, квадруполь – на четыре сектора, а октуполь – на восемь частей.
Сравнивая эти сектора, ученые ожидали увидеть хаотическое распределение температур. Однако оказалось, что температурные оси квадруполя и октуполя практически совпадают, образуя единую пространственную ось. Больше всего ученых беспокоит то, что эта линия ориентирована точно вдоль плоскости движения нашей Солнечной системы: пространство "выше" этой условной границы несколько теплее, а "ниже" – холоднее.
Важный нюанс: это температурное разделение остается заметным даже после того, как астрофизики полностью вычисляют и компенсируют влияние собственного движения Земли, Солнечной системы и нашей Галактики в пространстве.
Что это означает для науки
Совпадение масштабной оси Вселенной с нашей крошечной планетарной системой выглядит слишком фантастично, чтобы быть правдой. В настоящее время астрофизики рассматривают три основные версии происхождения этого явления:
- Погрешность приборов: аномалия может быть результатом особенностей сбора данных или несовершенства алгоритмов обработки сигналов.
- Локальные помехи: на измерения могут влиять массивные космические структуры, расположенные относительно близко к нашей Галактике, которые трудно отфильтровать от реликтового сигнала.
- Новая физика: если ось действительно существует на космологическом уровне, это разрушит базовое предположение об однородности пространства и заставит ученых полностью переписать теорию эволюции Вселенной.
Пока что исследователи склоняются к первым двум вариантам и считают "Ось зла" скорее головоломкой, чем поводом для немедленной отмены современных научных теорий.
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