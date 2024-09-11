Астронавты Polaris Dawn показали Землю с высоты 1400 км: это зрелищнее, чем 50 лет назад. Видео

Астронавты миссии Polaris Dawn, со вчерашнего дня (10 сентября) находящиеся в космосе, передали фотографии с их точки наблюдения. SpaceX поделилась первым видео, где можно увидеть Землю с высоты свыше 1400 км, снятыми камерой космического корабля Dragon Resilience.

Видео дня

SpaceX в сообщении в сети Х отметил, что это "самое большое расстояние, которое люди преодолели со времен программы Apollo более 50 лет назад". Да, и неземное видео является отличным доказательством невиданной до сих пор космической красоты.

Сначала компания SpaceX опубликовала фото на Землю и капсулу Dragon вскоре после того, как экипаж миссии вышел на орбиту 190 x 1216 км, отметили в сообщении SpaceX.

А потом появилось и видео, благодаря которому можно увидеть во всей красе вид на нашу планету не с высоты птичьего лета, а с высоты рекордного космического полета Polaris Dawn. Астронавты-любители поднялись на эллиптическую орбиту с высотой апогея 1400,7 километра. Эта миссия превзошла предварительный рекорд пребывания космического корабля с экипажем на орбите Земли в 1373 км, достигнутый Gemini 11 NASA в 1966 году.

Напомним, что экипаж Polaris Dawn состоит из четырех человек, включая командира миссии – миллиардера-предпринимателя Джареда Айзека, который и спонсирует полет, пилота Скотта Потита и инженеров SpaceX – Анну Менон и Сару Гиллис.

Первый день полета

Адаптировавшись к космической высоте и выполнив определенные упражнения на дыхание, спустя примерно два часа после взлета экипаж впервые пообедал в космос, пишет Mashable. А также провел первый эксперимент с участием Starlink в течение примерно 3,5 часа. Известно, что на протяжении пятидневного космического путешествия астронавты проведут около 40 научных экспериментов.

По словам экспертов, в первый день астронавты Polaris Dawn также испытали влияние высоких доз радиации, когда Dragon проходил через Южноатлантическую аномалию (SAA). В этом регионе магнитное поле Земли слабее и на Землю может проникнуть больше частиц высокой энергии.

Сейчас экипаж готовится к историческому выходу в открытый космос, который станет первым в истории коммерческой миссии. Айзекман и Гиллис выйдут из Dragon в открытый космос 12 сентября. Интересно, что все четверо астронавтов ощутят на себе влияние космического вакуума, поскольку у корабля Dragon нет шлюза.

По информации SpaceX, компания разработала новые скафандры для астронавтов Polaris Dawn. Собранные данные об их эффективности проложат путь новым технологиям скафандра для поддержки будущих миссий на Луну и Марс.

Ранее OBOZ.UA писал, что историческая миссия Polaris Dawn наконец-то стартовала.

А также OBOZ.UA сообщал, что экипаж Polaris Dawn побил рекорд 1966 года: что известно о четырех астронавтах-любителях и чем они отличились.

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