"Следующий шаг к Марсу": NASA хочет построить базу на Луне за $20 млрд

Михаил Левакин
Наука Обоз
3 минуты
27
Американское космическое агентство NASA объявило о радикальном изменении стратегии освоения Луны. Вместо создания и развития орбитальной станции Lunar Gateway агентство планирует создать полноценную базу непосредственно на поверхности спутника Земли. Стоимость проекта оценивается примерно в $20 миллиардов, а реализация займет около семи лет.

Об изменении курса сообщил глава NASA Джаред Айзекман. По его словам, решение связано с необходимостью "создания инфраструктуры для постоянного присутствия человека" на Луне, а не только для кратковременных миссий.

Что говорят в NASA

"Чтобы вернуть американцев на Луну, NASA переходит к итеративному, ориентированному на выполнение подходу. Цель – не только добраться до Луны, но и остаться", – заявил Джаред Айзекман.

Напомним, что этот глава Агентства – креатура нынешнего американского президента. Не удивительно, что практически в каждой своей речи Айзекман упоминает о Дональде Трампе. Так, и во время презентации "нового курса" глава NASA заявил, что Агентство обязалось доставить космонавтов "обратно на Луну" уже до конца срока президентства Трампа.

"Америка больше никогда не откажется от Луны", – заметил Джаред Айзекман, натягивая на аналогичный предвыборный лозунг Трампа.

Что предшествовало

Ранее проект Lunar Gateway рассматривался как ключевой элемент программы Artemis – станция на орбите должна была стать своеобразным "перевалом", откуда космонавты отправлялись бы на поверхность Луны. Хотя саму станцию так и не построили, были детально разработаны проекты ее модулей. Теперь их планируют "перепрофилировать" для наземной базы.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина является участником программы Artemis, предусматривающей мирное исследование космоса.

Кстати, менее чем через неделю стартует вторая миссия Artemis. Это – первый за более чем полвека полет человека вокруг Луны. Экипаж из четырех человек не будет садиться на спутник, но проложит маршрут для будущей посадки и дальнейшего строительства базы.

Новая смета

Указанное "изменение стратегии", среди прочего, несет значительные технические вызовы, ведь адаптация орбитальных компонентов для работы на поверхности Луны требует существенных изменений конструкции. В то же время оно влияет и на многомиллиардные контракты с подрядчиками, участвующими в программе.

$20 миллиардов в течение семи лет означает примерно $2,8 млрд ежегодно, что составляет около девятой части годового бюджета NASA, который сейчас составляет $25 млрд.

Кроме планов строительства лунной базы, NASA также объявила, что разработает "совершенно новый" космический корабль Space Reactor-1 Freedom для достижения Марса до 2028 года. Он будет предназначен для развертывания "вертолетов" на планете, подобных Ingenuity.

Другие "новации" NASA

Напомним, NASA приняло решение разрешить астронавтам брать в космос современные смартфоны. Новые правила начнут действовать с миссии Crew-12, а также во время полета Artemis II. Речь идет об использовании актуальных моделей устройств непосредственно во время космических полетов.

Также OBOZ.UA сообщал, что Агентство досрочно доставит домой четырех астронавтов миссии Crew-11. Они вернутся на Землю раньше в рамках первой в истории медицинской эвакуации с Международной космической станции.

