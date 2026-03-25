'Следующий шаг к Марсу': NASA хочет построить базу на Луне за $20 млрд

Американское космическое агентство NASA объявило о радикальном изменении стратегии освоения Луны. Вместо создания и развития орбитальной станции Lunar Gateway агентство планирует создать полноценную базу непосредственно на поверхности спутника Земли. Стоимость проекта оценивается примерно в $20 миллиардов, а реализация займет около семи лет.

Видео дня

Об изменении курса сообщил глава NASA Джаред Айзекман. По его словам, решение связано с необходимостью "создания инфраструктуры для постоянного присутствия человека" на Луне, а не только для кратковременных миссий.

Что говорят в NASA

"Чтобы вернуть американцев на Луну, NASA переходит к итеративному, ориентированному на выполнение подходу. Цель – не только добраться до Луны, но и остаться", – заявил Джаред Айзекман.

Напомним, что этот глава Агентства – креатура нынешнего американского президента. Не удивительно, что практически в каждой своей речи Айзекман упоминает о Дональде Трампе. Так, и во время презентации "нового курса" глава NASA заявил, что Агентство обязалось доставить космонавтов "обратно на Луну" уже до конца срока президентства Трампа.

"Америка больше никогда не откажется от Луны", – заметил Джаред Айзекман, натягивая на аналогичный предвыборный лозунг Трампа.

Что предшествовало

Ранее проект Lunar Gateway рассматривался как ключевой элемент программы Artemis – станция на орбите должна была стать своеобразным "перевалом", откуда космонавты отправлялись бы на поверхность Луны. Хотя саму станцию так и не построили, были детально разработаны проекты ее модулей. Теперь их планируют "перепрофилировать" для наземной базы.

Кстати, менее чем через неделю стартует вторая миссия Artemis. Это – первый за более чем полвека полет человека вокруг Луны. Экипаж из четырех человек не будет садиться на спутник, но проложит маршрут для будущей посадки и дальнейшего строительства базы.

Новая смета

Указанное "изменение стратегии", среди прочего, несет значительные технические вызовы, ведь адаптация орбитальных компонентов для работы на поверхности Луны требует существенных изменений конструкции. В то же время оно влияет и на многомиллиардные контракты с подрядчиками, участвующими в программе.

$20 миллиардов в течение семи лет означает примерно $2,8 млрд ежегодно, что составляет около девятой части годового бюджета NASA, который сейчас составляет $25 млрд.

Кроме планов строительства лунной базы, NASA также объявила, что разработает "совершенно новый" космический корабль Space Reactor-1 Freedom для достижения Марса до 2028 года. Он будет предназначен для развертывания "вертолетов" на планете, подобных Ingenuity.

Другие "новации" NASA

Напомним, NASA приняло решение разрешить астронавтам брать в космос современные смартфоны. Новые правила начнут действовать с миссии Crew-12, а также во время полета Artemis II. Речь идет об использовании актуальных моделей устройств непосредственно во время космических полетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!